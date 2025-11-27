La alcaldesa de Torrelodones anuncia la apertura del pionero Centro de Bienestar Animal en primavera

Tal y como anunció anoche su alcaldesa, Almudena Negro - CANAL 33

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelodones espera abrir su Centro de Bienestar Animal la próxima primavera, tal y como ha anunciado su alcaldesa, Almudena Negro, que se mostró "moderadamente satisfecha" por la ejecución de gran parte programa electoral pese a "gobernar en minoría".

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, Negro ha detallado que el Centro de Bienestar Animal está "casi terminado" y contará con quirófano, veterinario y convenios sociales vinculados a soledad no deseada, violencia de género e inserción. "Es un centro de servicio social", ha destacado.

La primera edil torrelodonense ha repasado las actuaciones ya realizadas: dos fases de asfaltado con un millón de euros, mejoras del PIR en Arroyo de Trofas y Montealegre y el inicio del aparcamiento junto al tanatorio, además de mejoras en sendas, jardines, calistenias, aseos deportivos, vestuarios y la oficina de turismo.

También ha destacado el nuevo contrato de limpieza y residuos: "Es brutal. El Ayuntamiento ha doblado frecuencias, renovado contenedores, reforzado la flota y activado la recogida de poda a domicilio".

Sobre la tasa de residuos, la alcaldesa ha afirmado que, aunque "la ha impuesto Pedro Sánchez", la tienen que aplicar, aunque compensando a los vecinos con la bajada del IBI de cuatro puntos.

Entre los proyectos que quedan por ejecutar, Negro ha explicado que el Ayuntamiento aún debe completar algún aparcamiento y el nuevo uso del Club Social de Montealegre, donde los vecinos reclaman un pequeño supermercado. Ha insistido en que los proyectos están iniciados, aunque "las obras llevan tiempo".

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN DE VOX

En varios momentos de la entrevista, la regidora ha destacado las dificultades que, a su juicio, le ponen a sus proyectos los concejales de Vox, con los que comparte Gobierno local: "Yo no tengo socios. Yo solo tengo oposición. Vox no está en el Gobierno con nosotros. Vox cobra del Gobierno".

Negro ha recordado que existe un acuerdo de gobierno firmado por escrito y que el PP lo está cumpliendo "escrupulosamente". Sin embargo, ha afirmado que Vox se dedica "a hacer oposición al Partido Popular" y a bloquear proyectos como el aparcamiento de la calle Real, un proyecto por concesión que "no va a costar dinero a las arcas municipales". "Tenemos un problema de aparcamiento y ellos se oponen", ha remarcado.

No obstante, la alcaldesa ha confirmado que el proyecto está redactado y saldrá a concesión tras pasar por la Oficina Nacional de Evaluación. "Si Vox y Vecinos deciden tumbar la posibilidad de aparcar en el pueblo, lo llevaremos como primer punto en nuestro programa electoral del 27", ha advertido.

Sobre las nuevas cuentas municipales, Negro ha afirmado que su equipo está elaborando unos presupuestos "muy buenos para Torrelodones" con asfaltados y parques infantiles. Ha acusado a Vox de querer "dictarle el modelo de gestión al PP" exigiendo el cese de personal eventual: "Hasta aquí podíamos llegar".

Preguntada por si se plantea retirarles las Concejalías que gestionas por estas problemas, la alcaldesa ha respondido que no se lo plantea porque cree que es "lo que están deseando Vecinos por Torrelodones para proponer una moción de censura". Ha insistido en que Vox es "la tercera fuerza política" y que "no han ganado unas elecciones".

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN CAMINO

Respecto al problema de la vivienda, Negro ha indicado que Torrelodones contará con 171 viviendas del plan regional Vive y que esperan adjudicarlas en diciembre de 2026. "Han llevado un poquito de retraso, pero están en marcha", ha señalado.

Asimismo, se ha mostrado satisfecha con el apoyo autonómico. Según ha explicado la munícipe, el Gobierno regional financia el parking de la estación con 11,5 millones, el Centro de Bienestar Animal y diversas obras de asfaltado. "La Comunidad de Madrid se porta fenomenal", ha destacado.

Almudena Negro también ha resaltado que el Ayuntamiento ha habilitado una "línea pionera" de ayudas para víctimas de okupación e inquiokupación. "Okupar es robar, y quienes sufren ocupación tienen de su lado a su alcaldesa", afirmó

VIAJE INSTITUCIONAL A PARÍS Y DEFENSA DE LA PRESA DE LOS PEÑASCALES

En otro orden de cosas, la entrevistada ha comentado que estuvo en París invitada por Anne Hidalgo a la cumbre internacional contra el antisemitismo junto a 130 alcaldes europeos. Ha criticado que Vecinos por Torrelodones la acusara de ausentarse de un pleno infantil durante ese viaje. "Si a usted no le invitan ni a un cumpleaños, a mí me invitan a cosas que tienen relevancia internacional", ha apostillado.

Sobre la presa de los Peñascales, ha recordado que hay una resolución de derribo por parte del Confederación Hidrológica del Tajo y que el Ayuntamiento ha recurrido. "Yo no derribo esa presa aunque me lleven a la cárcel", ha asegurado.

La alcaldesa también ha informado del descenso de un 9,4% de la criminalidad, con una caída los delitos graves un 80%, los robos un 32% y los hurtos un 11,9%. Y ha añadido que la Delegación del Gobierno confirma que "se sigue bajando" y que han llegado a la ciudad 22 nuevos guardias civiles y refuerzos de Policía Local.

Por último, Negro ha reivindicado la oferta cultural y ambiental de Torrelodones, como la Atalaya Andalusí, la Presa del Gasco, la Fuente del Caño, el Pretil del Arroyo de la Torre y los frescos de la parroquia. "Es un municipio verde, gastronómico y de calidad", ha subrayado.

En su mensaje final, la regidora ha invitado a acudir el 11 de diciembre al encendido navideño, "muy bonito y espectacular", y a disfrutar del patrimonio local y del comercio. "Torrelodones es la casa de todos los madrileños", ha concluido.