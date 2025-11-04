Alcobendas recibe casi 5.300 plantas silvestres del plan del IMIDRA y la FMM para "reforestar" municipios de la región

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo; junto a la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, y la presidenta de la FMM, Judith Piquet, en Alcobendas durante la entrega de más de 5.200 nuevas plantas del IMIDRA a la localidad - EUROPA PRESS

ALCOBENDAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alcobendas ha recibido este martes un total de 5.288 plantas y arbustos silvestres procedentes del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural (IMIDRA) en el marco del acuerdo alcanzado con la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para "reforestar" localidades de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha participado en la entrega de los ejemplares en un acto celebrado en el monte de Valdelatas, en Alcobendas, junto a la alcaldesa de la ciudad, Rocío García Alcántara, y la presidenta de la FMM, Judith Piquet.

Novillo ha aprovechado la ocasión para poner en valor la dedicación del IMIDRA, que "trabaja atentísimo por la conservación de las especies autóctonas", y ha destacado también el compromiso del Ayuntamiento de Alcobendas con "los espacios verdes" y el "equilibrio entre lo urbano y lo forestal".

En concreto, los ejemplares que se plantarán en Alcobendas son principalmente madroños, jaras, retamas, cantueso, tomillo, romero o endrino, entre otros. Todos ellas son plantas y arbustos que "adecuados a las condiciones climatológicas de los suelos de la región" y que "van a perdurar y conseguir mejorar la biodiversidad".

Novillo ha subrayado que para la selección de ejemplares se ha tenido en cuenta la protección y prevención de incendios y, de hecho, ha incidido en que la gestión forestal será una de las prioridades en los próximos años, y que para ello se va a "multiplicar por 20 toda la intervención en los montes".

El consejero ha destacado que se hace un trabajo específico para seleccionar aquellas plantas que se "adaptan mejor al riesgo" de incendio y que producen "discontinuidades" en la vegetación, una de las tareas pendientes después de que en los años 6o y 70 se plantaran muchos ejemplares de la misma especie y que ahora, décadas después, "dificultan mucho las labores de extinción".

ALCOBENDAS, PIONERA EN EL PROYECTO

Por su parte, la alcaldesa de Alcobendas ha puesto en valor que su ciudad haya sido la elegida como "pionera" para impulsar este proyecto del IMIDRA y la FMM, y ha subrayado que el objetivo es que de aquí a cuatro años la localidad cuente con más de 24.150 nuevos árboles.

"Las palabras son de agradecimiento porque gracias a este convenio, Alcobendas es una ciudad más verde todavía y más sostenible", ha añadido García, quien ha especificado que del total de las plantas recibidas, muchas se quedarán en el monte Valdelatas, pero otras irán destinadas a colegios y edificios públicos.

Finalmente, la alcaldesa de Alcobendas ha recordado también la inversión de doce millones de euros del Consistorio para impulsar "otro pulmón" en la localidad, como es el nuevo parque forestal Princesa Leonor, cuyas obras comenzaron en mayo y a día de hoy "están en pleno rendimiento".

ACUERDO ENTRE EL IMIDRA Y LA FMM

A través de este acuerdo, todos los consistorios que lo deseen pueden inscribirse y solicitar estas especies procedentes de los vivieros del IMIDRA, ubicados en el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Isla Forestal de Madrid, según ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Hasta la fecha, se han adherido 35 municipios y 19 de ellos ya han realizado la petición, que ha de hacerse siempre a una campaña vista y está sujeta a la disponibilidad del IMIDRA. El Instituto podrá realizar seguimientos de todas las plantaciones que se realicen para su futura evolución.

El IMIDRA produce anualmente unas 100.000 plantas en sus viveros de Arganda del Rey y El Escorial, destinados a la conservación de la biodiversidad de la región. Están especializados en la producción de especies autóctonas, ya que cultivan "variedades amenazadas, árboles singulares y recolectan semillas de manera controlada".