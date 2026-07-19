Alcorcón, Alcalá o Pozuelo, entre los municipios madrileños que instalarán pantallas para seguir la final del Mundial

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Numerosos municipios de la Comunidad de Madrid, como Alcorcón, Alcalá de Henares o Pozuelo de Alarcón, se volcarán este domingo con la selección española de fútbol instalando pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial 2026, que enfrentará al combinado nacional contra Argentina a las 21 horas.

'La Roja' consiguió su pase a la final el pasado martes tras vencer a Francia, un partido que ya se retransmitió en muchos de las localidades madrileñas. Por ello, ante el encuentro frente a Argentina, que superó en semifinales a Inglaterra, son todavía más los municipios que se han sumado a esta iniciativa, según ha publicado la Dirección General de la Juventud a través de sus redes sociales.

El caso más destacado es el de la capital, donde se reunirá el mayor número de personas. El Ayuntamiento instalará dos pantallas en Colón y cortará el tráfico a primera hora de la tarde del domingo en Colón, Serrano, Génova y Castellana.

Asimismo, el encuentro se podrá seguir en la pantalla de Puente del Rey, como ya se ha podido hacer desde el partido de cuartos de final contra Bélgica. Además, las 15.000 entradas gratuitas para acudir al Movistar Arena, que también acogerá una pantalla, se agotaron en apenas hora y media tras su puesta a la venta el pasado miércoles.

ZONA SUR DE LA REGIÓN

En la zona sur de la región también se concentrará una amplia oferta de espacios públicos. En Alcorcón, los vecinos dispondrán de una pantalla gigante en el auditorio Paco de Lucía del Recinto Ferial, en una jornada que arrancará a las 19.30 horas con la actuación de los DJ de 'Picanteo' y que contará con una barra de comida y bebida organizada por la Asociación de Clubes Deportivos de Alcorcón (ACDA).

Por su parte, Fuenlabrada amenizará la espera también desde las 19.30 horas con música de un DJ en la Plaza de la Constitución, escenario donde se situará la pantalla municipal, mientras que en Móstoles el punto de encuentro será el Parque Finca Liana, cuya animación musical comenzará a las 20 horas.

A estas localidades se sumarán con pantallas propias otros municipios del sur de la región como Leganés, Parla, Pinto y Arroyomolinos. Además, el parque comercial y de ocio Nassica de Getafe también instalará una pantalla en su plaza central con música desde las 19.30 horas para que sus clientes puedan seguir el partido.

ESTE Y CORREDOR DEL HENARES

En el este de la Comunidad, destacan ciudades como Alcalá de Henares y Arganda del Rey. En el caso de Alcalá, se situará su pantalla gigante en pleno centro histórico, junto a la Capilla del Oidor de la Plaza de Cervantes, en un evento que incluirá sorpresas musicales y animación previa.

Por parte de Arganda, se mantendrá la gran pantalla de la Plaza de la Constitución tras confirmarse el pase de la Selección a la final. Del mismo modo, el Corredor del Henares contará con pantallas en Coslada y San Fernando de Henares, así como en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz.

NORTE, OESTE Y SIERRA

Al norte de la región, San Sebastián de los Reyes cumplirá su compromiso de volver a instalar una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución tras las semifinales. En Colmenar Viejo, el encuentro se podrá disfrutar en la Plaza de Toros, con entrada gratuita hasta completar aforo, donde habrá además animación musical, barra de bebida, 'foodtruck' y más sorpresas. Destacan también los espacios habilitados en Alcobendas, Tres Cantos o Manzanares el Real.

En la zona oeste, Pozuelo de Alarcón integrará la retransmisión de la gran final como broche de oro de las Fiestas del Carmen del barrio de la Estación, en el escenario principal del Parque Prados de Torrejón. Por su parte, en Las Rozas el epicentro de la afición se situará en la Plaza de España y, de manera complementaria, el municipio ofrecerá una alternativa bajo techo en el auditorio de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con capacidad para 300 personas y acceso por estricto orden de llegada hasta completar el aforo.

Y en la Sierra, Collado Villalba trasladará la pantalla de la plaza de la Estación, donde se han podido seguir los últimos encuentros de 'La Roja', a la plaza de Los Belgas, mientras que Moralzarzal habilitará su emblemática Plaza de Toros desde las 20 horas para permitir el acceso paulatino de los aficionados. Alpedrete, Galapagar, El Escorial o Cercedilla son otros municipios serranos que contarán con pantallas gigantes.

CINES YELMO Y PARQUE WARNER

Cine Yelmo proyectará en todos sus cines la final del Mundial, poniendo así el broche a una iniciativa que ha seguido el recorrido de la selección española en el campeonato. Las entradas ya están a la venta a través de www.cineyelmo.com, y la app de Cine Yelmo, con distintas modalidades adaptadas a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada, menú de palomitas y refresco por 8,30 euros.

Por su parte, el Parque Warner de San Martín de la Vega se sumará a las celebraciones integrando la retransmisión del partido en sus instalaciones. El parque temático desplegará una pantalla gigante en su plaza central para que los visitantes puedan vivir la emoción de la final en un ambiente familiar, combinando el fútbol con la animación de sus personajes y espectáculos habituales.