Metro reforzará el servicio en líneas 2, 4, 6 y 10 durante la tarde del domingo por la final del Mundial de fútbol

Archivo - El consejero de consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, inaugura un tren de Metro vinilado en celebración de la Selección de Fútbol junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán y Aitor - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará el servicio en las líneas 2, 4, 6 y 10 durante la tarde del próximo domingo para facilitar los desplazamientos de los madrileños que acudirán tanto al recinto de Madrid Arena como a la Plaza de Colón para seguir la retransmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mayor incremento de la oferta se producirá al término del encuentro, cuando el suburbano llegará a duplicar el servicio habitual de un domingo para agilizar la movilidad de los miles de aficionados previstos.

Por su partes, en los momentos previos al inicio de la final que enfrentará a España y Argentina, los aumentos del número de trenes oscilarán entre el 25% y el 50%, han indicado fuentes de Metro.

EL TREN DEDICADO A LA SELECCIÓN

Además, más de 400.000 usuarios han viajado ya en el tren dedicado a la Selección Española de Fútbol que circula en la Línea 4 de Metro desde el comienzo del campeonato mundialista.

Este convoy especial, decorado con la imagen de algunos de los jugadores más representativos del combinado nacional, ha acercado durante las últimas semanas el ambiente de la Copa Mundial a miles de viajeros.

Con esta iniciativa y el refuerzo previsto para la jornada decisiva del campeonato, Metro de Madrid vuelve a estar presente en los grandes acontecimientos que congregan a un elevado número de personas, con el objetivo de garantizar una movilidad eficiente y segura para todos los madrileños.