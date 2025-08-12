Alerta por la calidad del aire como consecuencia del incendio de Tres Cantos y una masa de aire africano

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calidad del aire en la Comunidad de Madrid se está viendo afectada la jornada de este martes por el incendio originado la tarde de este lunes en Tres Cantos y la presencia de una masa de aire africano que puede afectar a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables.

Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante esta jornada podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 5 y 200 microgramos/metro cúbico, una situación que continuará este miércoles.

La entrada de aire africano prevista, con concentraciones de polvo en superficie, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables.

En este sentido, desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112. Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.

Igualmente, como consecuencia del incendio en Tres Cantos, que sigue activo y en fase de control, desde los servicios de emergencias se ha pedido a los vecinos de localidades cercanas que cierren puertas y ventanas ante la densa humareda y los posibles cambios de viento, además de evitar la zona en la medida de lo posible.

En detalle, se pide que las viviendas de las localidades y municipios cercanos deben cerrar puertas y ventanas y apagar equipos de aire acondicionado que impulsen aire del exterior, especialmente si hay población de riesgo y con patología respiratoria en el domicilio.

También se recomienda alejarse del fuego en dirección contraria al humo y al viento y buscar áreas seguras cómo áreas cortafuegos, ríos, carreteras o zonas ya quemadas. En caso de evacuación, se pide tener lista una mochila con lo esencial como medicación, documentación y artículos de primera necesidad.

En todos los casos, además, se llama a seguir la información de las fuentes oficiales y avisar a las autoridades llamando al 112.