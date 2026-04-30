Alizzz, pablopablo, María Arnal y Rita Payés tomarán Matadero por el Día Europeo de la Música

Archivo - El músico y compositor Alizzz, durante un concierto en el Festival Sónar 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alizzz, pablopablo, María Arnal y Rita Payés son algunos de los artistas que tomarán Matadero Madrid por el Día Europeo de la Música en un ciclo de ocho conciertos que se celebrará del 19 al 21 de junio.

Será, según recoge el Ayuntamiento de la capital, en Plaza Matadero y dos sesiones matinales de música para familias en la sala de Columnas de la Central de Diseño.

La primera jornada, el viernes 19, contará con la "vanguardia audiovisual" de Maria Arnal, que presentará su primer disco como solista, 'AMA'.

Se suma al cartel Ángeles Toledano, voz del flamenco contemporáneo que ha pasado en cortísimo espacio de tiempo de artista 'revelación del flamenco' a ser una realidad de la música en castellano. La jienense condensa su talento en su debut en formato largo, 'Sangre Sucia', editado en septiembre de 2025.

Ese mismo día también subirán al escenario la trombonista Rita Payés y la pianista Lucía Fumero, quienes presentarán su mezcla de jazz y folk en un espectáculo que se estrena por primera vez en Madrid.

Cerrará esta primera jornada musical en clave electrónica el DJ set de Gazzi, quien opta por "la diversión, el riesgo y un gusto que atraviesa géneros y estilos". "Ritmos quebrados, atmósferas palpitantes y un universo propio para que nadie se resista al baile", plantea.

SÁBADO 20 DE JUNIO

El sábado 20 de junio, la segunda tanda de conciertos de DEMM 26 reunirá a tres nombres del nuevo pop. pablopablo (Pablo Drexler) es una de las "grandes revelaciones" de los últimos tiempos con su ópera prima 'Canciones en Mi'. Además de ser colaborador esencial de artistas como Guitarricadelafuente o C. Tangana, pablopablo se proyecta con "su pop pluscuamperfecto y contemporáneo como uno de los grandes del panorama musical".

Participa también de este cartel Alizzz (Cristian Quirante) quien, ha "grandes hits automáticos" que se acercan, según el caso, al pop contemporáneo, al trap, a la electrónica o el reguetón. Ha compuesto para artistas como Rosalía, Amaia, Becky G, Lola Índigo o Aitana.

A este día se sumará Depresión Sonora (Marcos Crespo). 'Los perros no entienden Internet (y yo no entiendo de sentimientos)', su segundo álbum, "refuerza y multiplica esa capacidad para conectar con los deseos y frustraciones de la gente de su edad, a través de pop oscuro y post-punk irresistible".

Cierra la programación del sábado Akazie, quien partiendo de la electrónica para construir su propio camino, está ahora instalada en Madrid.

COLUMNAS DELA CENTRAL DE DISEÑO

El DEMM 26 pone también el foco en las posibilidades educativas y lúdicas de la música con conciertos especiales para familias. Así, en la sala de Columnas de la Central de Diseño se celebrarán sendos conciertos, el sábado 20 y el domingo 21, a las 12 horas, especialmente pensados para familias. El primero de ellos correrá a cargo de Le Parody, con una actuación especial para todos los públicos que demostrará que el riesgo y la experimentación también tienen cabida dentro de los espectáculos familiares.

El primero de ellos correrá a cargo de La Fantástica Banda, con un repertorio especialmente indicado para el público familiar pleno de sensibilidad, buen gusto y saber hacer. Formada por intérpretes de reputado prestigio y trayectoria consolidada, presenta shows pegadizos y didácticos con canciones pegadizas y bailongas.

La cita del domingo la protagonizará la poliédrica y talentosa Le Parody, con una actuación especial para todos los públicos que demostrará que el riesgo y la experimentación también tienen cabida dentro de los espectáculos familiares.

ENTRADAS Y HORARIOS DEL DEMM 26

Las dos sesiones de conciertos del viernes 19 y el sábado 20 en Plaza Matadero tendrán un coste de 5 euros cada una y se desarrollarán entre las 20 horas y la 1.15 hora. Los conciertos infantiles también tendrán un precio de 5 euros. Las entradas se pueden adquirir en mataderomadrid.org.

Con el objetivo de garantizar espacios de ocio y cultura seguros y libres de violencia, se van a instalar Puntos Violeta para informar y sensibilizar sobre la prevención de la violencia sexual contra las mujeres. Contarán además con mediadores comunicativos en LSE que darán información en Lengua de Signos a las personas sordas. Por otro lado, todos los conciertos del escenario de Plaza Matadero dispondrán de equipos de bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias.