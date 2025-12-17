Almeida aceptará enmiendas presupuestarias de la oposición, que ya son "muchas más" que las aprobadas por Sánchez al PP

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que aceptarán enmiendas de la oposición al presupuesto, que se votará este lunes en el Pleno, y que ya llevan en estos años de mandato "muchas más" aprobadas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PP en el Congreso.

"Estamos estudiando las enmiendas que ha presentado la oposición y lo que les digo es que, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, nosotros vamos a aprobar enmiendas de la oposición en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid porque esto no es una cuestión de reunirnos. Lo que sirve es la presentación de enmiendas, que estudiamos y a partir de ahí mañana tomaremos nuestra posición al respecto", ha trasladado a la prensa desde Vallecas.

Almeida se ha reivindicado como una persona que no es ni "sectaria ni dogmática". "Si la oposición presenta enmiendas que mejoran el presupuesto, nosotros las aceptaremos. Mañana será una nueva prueba, la misma que desde hace seis años, de que vamos a aceptar enmiendas de la oposición en el presupuesto", ha asegurado.

El proyecto de presupuestos de 2026 del Ayuntamiento de Madrid llegará al Pleno de Cibeles que se celebrará este lunes con 733 enmiendas, tres de ellas a la totalidad y firmadas por cada uno de los grupos de la oposición. En la comisión extraordinaria de Hacienda, celebrada ayer, todas las enmiendas de la oposición fueron tumbadas por los votos mayoritarios del PP.