Almeida acusa al delegado de "jalear manifestantes" para hacer "en las calles" lo que "no van a conseguir en las urnas"

1120193.1.260.149.20260925133258 Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de "jalear a manifestantes" y de "no proteger a la Policía Nacional" para "hacer en la calle" lo que "no van a conseguir en las urnas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en un acto en la Plaza de la Villa, en referencia a la confirmación desde fuentes de la Delegación a Europa Press de que investigará la actuación policial que tuvo lugar el pasado miércoles durante el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que residía desde hacía 70 años en el distrito de Retiro.

La propia Delegación del Gobierno se desvinculó a primera hora de ese día del dispositivo desplegado en la calle Alcalde Sainz de Baranda y subrayó que la Policía Nacional actuaba en cumplimiento del mandato de la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio, en el que se registraran momentos de tensión, empujones y cargas policiales contra las personas concentradas para tratar de impedir el lanzamiento.

"Es incomprensible que el delegado del Gobierno, el encargado de mantener el orden y la seguridad en las calles de Madrid, lo que haga sea jalear a manifestantes y no proteger a la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, y aún más con mandato judicial como es en este caso", ha apuntado el alcalde.

VE "SEÑALAMIENTO" A MADRID DESDE EL EJECUTIVO

Asimismo, Almeida ha afirmado que desde las Administraciones madrileñas "están acostumbrados" a que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "señale continuamente" tanto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como al propio alcalde, a pesar de que "hay muchos más desahucios este año en Cataluña que en Madrid".

"No le he oído nunca hablar de los desahucios en Cataluña. ¿Por qué? Porque hay desahucios de primera, los de Madrid, y desahucios de segunda. Hay desahuciados que le merecen la pena a Sánchez y hay desahuciados de los que Sánchez se olvida", ha añadido.

Además, le ha preguntado directamente a Sánchez "para qué es presidente del Gobierno" si "lleva ocho años" en el Ejecutivo y "no se entera ni del apagón, ni de lo de Ceuta" y con "el desahucio de Maricarmen no puede hacer nada".

ASEGURA QUE EL AYUNTAMIENTO HA CONTACTADO CON MARICARMEN

En cuanto a este último caso, el regidor madrileño ha afirmado "tajantemente" que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Maricarmen tras su desahucio, ofreciéndole "teleasistencia, terapia ocupacional, ayuda a domicilio y ofrecimiento de alojamiento", aunque ha preferido dejar los términos concretos de la conversación "en la confidencialidad de lo que corresponde".

En este sentido, ha señalado la "diferencia" entre el Consistorio y el Ejecutivo: "Quiero saber qué ha hecho el gobierno de España por Maricarmen. Porque yo acabo de decir lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Y lo que no hace el Ayuntamiento de Madrid son echar lágrimas de cocodrilo, lavarnos las manos, desentendernos y echarle la culpa a los demás", ha manifestado.