Almeida acusa al "irrelevante" PSOE de tener "piel fina" y defiende que Levy hizo una intervención adecuada en Retiro

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al "irrelevante" PSOE de tener "la piel muy fina", para pasar a defender que la concejala-presidenta de Retiro, Andrea Levy, hizo en el Pleno de ayer "una intervención que se acomoda completamente a lo que es un debate político".

Desde el centro deportivo municipal de Cuatro Caminos, Almeida ha reaccionado así después de que PSOE y Más Madrid abandonaran el Pleno de Retiro por la actitud "chulesca" de Levy, por su "maltrato reiterado" y su "actitud soberbia y hostil" hacia vecinos y oposición. La salida se produjo después de que el PSOE recibiera un 'no' por parte del resto de los grupos --PP, Más Madrid y Vox-- a su proposición para que los caballos del parque del Retiro llevaran unos pañales o retenedores.

"Lo que ocurrió ayer en Retiro es que es un PSOE irrelevante completamente en la ciudad de Madrid porque no tienen mejor idea que llevar al Pleno ponerle pañales a los caballos de la Policía Municipal. Debe ser que los de la Policía Nacional no son iguales que los de la Municipal", ha manifestado el regidor.

Almeida ha insistido en que el PSOE "perdió esa proposición porque no le apoyó ni siquiera Más Madrid y la concejal del distrito hizo una intervención que se acomoda completamente a lo que es un debate político".

"Lo que pasa es que al PSOE no le gusta debatir ni le gusta que le enseñen la irrelevancia en la que viven porque si la gran propuesta que ha salido del PSOE en los últimos meses para la ciudad de Madrid es poner pañales a los caballos... El problema no lo tiene Andrea Levy sino Reyes Maroto y el PSOE. No es culpa nuestra si no tienen una sola propuesta de verdad para los madrileños", ha lanzado el primer edil, que ha aconsejado a los socialistas "que se hagan mirar por qué ningún partido les apoyó, ni siquiera Más Madrid".

"TIENEN LA PIEL MUY FINA"

Para Almeida, lo que hizo la izquierda fue "poner la excusa del comportamiento de Andrea Levy". Con ella no ha podido hablar pero sí se han mensajeado y además ha visto vídeos de lo ocurrido ayer en el Pleno.

La conclusión que saca es que el PSOE "tiene la piel muy fina" porque "deben considerar que llevarle la contraria es impropio de una democracia, que hay que decirles que sí a todo". Almeida se ha negado a hacerlo y más con propuestas "que no son útiles" y que generan "cierto cachondeíto" que, en ningún caso, es "una falta de respeto".