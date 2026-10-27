Almeida acusa a Maestre de gustarle "vivir como una Pitita" cuando ahora llama "como una jarraitxa" a "las barricadas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y los concejales de Mas Madrid muestran un cartel de Maricarmen durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid cel - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, de gustarle "vivir como una Pitita" cuando ahora llama "como una jarraitxa" a "las barricadas", en referencia a su apoyo a la acampada por la vivienda y la huelga general del 11-N.

En un tenso Pleno, el regidor ha preguntado a Maestre si para ella la política es para siempre porque en 2011, en el 15M, defendía lo contrario. "Pero va a estar usted 16 años como mínimo en el Ayuntamiento", le ha lanzado.

Maestre ha sido llamada dos veces al orden por la Presidencia del Pleno dado que no estaba en el turno de palabra, después de afear que el alcalde no escuchase a la vecindad de Carabanchel presente en el Pleno, que ha acudido para dar cuenta de la situación que viven en sus casas.