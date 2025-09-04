Almeida acusa a Puente de tener Cercanías en estado tercermundista y le aconseja que deje los tuits y ocupe su despacho

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al ministro de Transporte, Óscar Puente, de tener la red de Cercanías en un estado que deja imágenes como las de ayer, con cientos de viajeros tomando las vías para llegar a Atocha y que son propias de "cualquier país del tercer mundo", para aconsejarle que "cierre su cuenta en 'X' y ocupe su despacho" en el ministerio.

"El ministro Puente, tan activo en 'X' y tan poco activo en la gestión de lo que le corresponde en su ministerio. ¿No se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar por las vías de Atocha, con el peligro que eso supone? Pero es que esto no es una imagen aislada, no es la primera vez que ha pasado, con personas circulando por las vías, aglomeraciones en la estación de Atocha", ha condenado.

Para Almeida resulta "insultante" escuchar que España vive el mejor momento de su historia en el ámbito de la circulación de trenes cuando "no es cierto", para instar al "tan activo en 'X'" Puente que "tenga el coraje de decírselo cara a cara a los que ayer tuvieron que cruzar las vías". "Tan valiente para unas cosas y tan cobarde para otras", ha rechazado.

Cree que el ministro, al estar más centrado en los tuits, se "desocupa de las obligaciones principales", como ocurre con la alta velocidad, de la que los españoles se sentían "tan orgullosos", algo que no ocurre en este momento, para añadir que "Cercanías es un elemento troncal de movilidad en las grandes ciudades, especialmente en Madrid". En este punto ha remarcado que la EMT batió el récord de usuarios el año pasado con 475 millones de usuarios cuando Cercanías "ha perdido millones de usuarios".

"Y esto no es culpa de los ciudadanos, no es culpa de la fachosfera. Esto es culpa de la desatención del ministro Puente por cualquier otra cuestión que no sea 'X'. Y llega un momento en que a lo mejor debería cerrar esa cuenta y ocupar su despacho", ha instado.