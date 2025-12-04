Almeida acusa a los socialistas de ser "autoridades en acoso sexual" y reclama "más policías y menos mesas"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Palacio de Cibeles - JESUS HELLÍN/STUDIO MEDIA 19 - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a los socialistas de ser "autoridades en acoso sexual" para reclamar, una vez más, "más policías y menos mesas" después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, reclamara mayor atención por parte de todas las administraciones ante la escalada de agresiones sexuales.

"A mí me da cierto pudor hablar de estos temas cuando hablo de un socialista porque son auténticos expertos y auténticas autoridades cuando hablamos de temas sexuales, de acoso sexual, como hemos visto en los últimos tiempos y, por tanto, da cierto pudor hablar al lado de una socialista", ha espetado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

A Maroto le dice que son necesarios "más policías y menos mesas", que no son más que "una forma de dilatar la resolución de los problemas". "Le vuelvo a decir a Reyes Maroto que voy con ella a la calle y le preguntamos a cualquier mujer que nos crucemos si quiere una mesa de trabajo o más policías porque aquí lo que faltan son policías en la calle, policías nacionales y municipales, porque no podemos cubrir esas mil plazas vacías en estos momentos porque el Gobierno de España no nos deja incluirlo", ha lamentado.

"Qué extraordinaria ocasión hubiera sido este real decreto ley para eliminar la tasa de reposición de las policías locales. Si de verdad quieren hacerle un favor a los ayuntamientos y, por tanto, a los ciudadanos, qué extraordinaria ocasión han perdido de incluir en el real decreto ley eliminar la tasa de reposición. Por eso nosotros no vamos a participar en mesas, grupos de trabajo, comisiones porque lo único que pretenden es diluir responsabilidades y pegar una patada", ha declarado.

El aumento de las agresiones sexuales es "extraordinariamente preocupante y exige medidas contundentes y radicales" y debe estar por encima de "una bronca a ver si convoca una mesa, a ver si el Ayuntamiento o la Comunidad dice que no va y a ver si los ciudadanos no se enteran de lo que de verdad está pasando".

"Los ciudadanos lo que tienen que saber es que ante una agresión sexual vale más un policía que una mesa, que prevenir, perseguir las agresiones sexuales no se hace desde una mesa sino desde las calles y desde las calles por parte de la Policía es la forma más eficaz, el camino más corto para atajar un problema que para mí es el más preocupante en términos de seguridad ciudadana en estos momentos", ha concluido.