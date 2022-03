Almeida acusa a Unidas Podemos de estar "más cerca de Putin" que "de la democracia que se defiende en Ucrania"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes a Unidas Podemos de situarse "más cerca de Putin" que "de la democracia y la libertad que se defiende en Ucrania" al tiempo que ha rechazado "equidistancias".

"O estás con Ucrania o con el que invade Ucrania. Y si estás con ellos no puedes hablar de diplomacia de previsión, que es una vulgar excusa para no situarse en el lado correcto de la historia, y es que Unidas Podemos ha estado habitualmente en el lado incorrecto", ha trasladado a los medios de comunicación desde las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en La Elipa.

Las palabras del regidor llegan un día después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, volviera a rechazar el envío de armas a Ucrania y apostara de nueva por la "diplomacia de precisión".

Para Martínez-Almeida, "el PSOE es capaz de pasar por cualquier situación para permanecer en el Gobierno", y ha recordado cuando el exvicepresidente Pablo Iglesias aseveró que los socialistas tenían las manos "manchadas de cal viva", algo que "no fue obstáculo para luego pactar y acordar, y ahora dicen que es el partido de la guerra".

Ha apuntado que "las políticas de Estado no se pueden acordar con partidos que no son de Estado y por lo tanto, en cuestiones esenciales, cuando está en juego en el conjunto del mundo, no se puede ir de la mano de Podemos".

"El prestigio internacional de España no merece que forme parte del Gobierno un partido que discute abiertamente que se deban enviar armas a Ucrania o usar expresiones como diplomacia de precisión por Irene Montero, ya que si por algo se ha caracterizado Podemos es por no ser diplomático ni por tener previsión en ningún asunto", ha afeado.

Considera que "los españoles asisten un tanto atónitos a que forme parte del Gobierno un partido que describe al PSOE como un partido de guerra" y ha deslizado que "cuando Sánchez no es incluido en una ronda de llamadas de (presidente de EEUU) Biden, habría que preguntarse si no es por Podemos, y por tanto no somos de fiar en el ámbito atlántico de las relaciones internacionales".

También ha criticado que "Sánchez está en el lado correcto de la historia, pero de ronzal y a rastras" y le ha vuelto a reprochar "titubeos" en la toma de decisiones. "Lo cierto es que está en el lado bueno, pero con un poco de retraso y con la duda de si lo hace por convicción o por el oportunismo que lo caracteriza en su política. Vamos a celebrar que está en el lado bueno de la historia", ha lanzado.

