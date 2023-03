Almeida admite que hay "margen de negociación" para las propuestas de Vox en normas urbanísticas

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que existe "margen de negociación" para las propuestas planteadas por el Grupo Municipal de Vox con el objetivo de aprobar las nuevas normas urbanísticas de la capital.

"Vamos a estudiar que se puedan hacer cambios en la norma planteada. En el ámbito de la ley de Propiedad Horizontal poco podemos hacer, le corresponde al Gobierno de la Nación", ha manifestado el primer edil ante los medios de comunicación tras asistir a la reunión con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

A él ha advertido de que no "se va a volver al punto de partida". "No hemos hecho toda esta tramitación para poder volver al punto de partida y tramitarlo desde el punto de vista inicial. Sí hay margen de negociación respecto a las cuestiones planteadas por Vox", ha incidido a renglón seguido. En este punto, ha abundado en que si depende del Gobierno municipal, "habrá acuerdo".

Entre las cuestiones apuntadas por Vox se encuentra que "cualquier construcción tiene que tener en cuenta el daño al medio ambiente y por eso es importante que se mantenga esa petición de informe de impacto ambiental desde el minuto uno, cuando se diseña un proyecto de urbanismo".

EN VOX NO HAN CAMBIADO DE OPINIÓN

Lo que ha querido dejar claro Ortega Smith es que desde Vox "no ha habido ningún cambio de opinión". "Nosotros aprobamos el inicio del expediente, lo que se llama el avance de las normas, porque era la única manera de tener encima de la mesa un borrador con unas propuestas", ha detallado.

"Pero no significa que tengas que aprobar lo que te pongan delante. Ese avance iba a ser negociado pero no hubo esa negociación y no hubo tiempo material para negociarlo, por lo que tuvimos que votar en contra de la aprobación provisional en la comisión de Urbanismo", ha justificado el líder municipal de Vox.

Eso no significa un cambio de opinión. "Estamos en que las normas de Madrid hay que actualizarlas, son de 1997, pero con rigor y pensando en el bien de la inmensa mayoría de los madrileños", ha subrayado Ortega Smith.