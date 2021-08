Almeida advierte a quienes "desafíen a la Policía" con botellones que tendrán "al Ayuntamiento enfrente"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a quienes "desafíen a la autoridad, a la Policía Municipal", en conexión con los botellones, que tendrán "al Ayuntamiento enfrente".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el primer edil ha manifestado que están "preocupados" ante "determinados comportamientos de desafío a la autoridad, a la Policía Municipal, que no se estaban produciendo con anterioridad en la ciudad de Madrid, fundamentalmente conectados con los botellones".

Almeida ha puntualizado que no se debe hablar de la juventud en su conjunto porque "no cabe confundir la parte con el todo". Sí ha advertido que no van a permitir "que se pueda menoscabar la autoridad de la Policía Municipal" y para eso van a poner "todos los medios para solucionarlo".

"Vamos a seguir multando a todos con este tipo de conductas y perseguirlo porque nosotros siempre hemos defendido lo mismo, que no se pueden tolerar los comportamientos incívicos porque los problemas de convivencia acaban degenerando en problemas de seguridad y somos un gobierno que pretende garantizar la convivencia para garantizar la seguridad", ha subrayado.