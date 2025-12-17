Almeida advierte a Sánchez que "por comprar con 60 euritos por un abono transporte" nadie se va a "tragar su corrupción"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realiza unas declaraciones a los medios - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al presidente del Gobierno que, "por comprar con 60 euritos por un abono transporte", nadie se va a "tragar toda su corrupción y todos los casos de acoso sexual".

Desde Vallecas, el regidor ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones. "Y le pido al presidente que deje de engañar a los españoles y que deje de pensar que por comprarnos con 60 euros por un abono de transporte nos vamos a tragar toda su corrupción y todos los casos de acoso sexual que hay en el Gobierno", ha declarado.

"Es ridículo y grotesco que el presidente haga un balance de fin de año sumido en el marasmo de corrupción y de acoso sexual que tiene el Gobierno y el PSOE y le diga a los españoles que pretenda tomarles el pelo diciendo que va a dar un abono de transporte de 60 euritos, a ver si por 60 euritos olvidan todo lo que está pasando. Que convoque elecciones, que es lo que los españoles queremos", ha reclamado.