Almeida advierte a Sánchez que "por comprar con 60 euritos por un abono transporte" nadie se va a "tragar su corrupción"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realiza unas declaraciones a los medios
Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realiza unas declaraciones a los medios - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 13:27
Seguir en

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al presidente del Gobierno que, "por comprar con 60 euritos por un abono transporte", nadie se va a "tragar toda su corrupción y todos los casos de acoso sexual".

Desde Vallecas, el regidor ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones. "Y le pido al presidente que deje de engañar a los españoles y que deje de pensar que por comprarnos con 60 euros por un abono de transporte nos vamos a tragar toda su corrupción y todos los casos de acoso sexual que hay en el Gobierno", ha declarado.

"Es ridículo y grotesco que el presidente haga un balance de fin de año sumido en el marasmo de corrupción y de acoso sexual que tiene el Gobierno y el PSOE y le diga a los españoles que pretenda tomarles el pelo diciendo que va a dar un abono de transporte de 60 euritos, a ver si por 60 euritos olvidan todo lo que está pasando. Que convoque elecciones, que es lo que los españoles queremos", ha reclamado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado