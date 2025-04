Almeida advierte a los vecinos de Montecarmelo encadenados a árboles que "por la vía de la fuerza no se consigue nada"

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a los vecinos de Montecarmelo encadenados y encaramados a árboles que "por la vía de la fuerza no se consigue nada".

Vecinos de Montecarmelo han acudido en la mañana de este viernes a la parcela donde se están realizando los trabajos previos de trasplante de árboles de cara a la ejecución del cantón de limpieza para mostrar su rechazo, con algunos de ellos encadenándose y subiéndose a árboles.

Antes de la presentación del Maratón de Madrid, el alcalde ha incidido en "la predisposición al diálogo" que tiene el equipo de Gobierno, para subrayar que tienen la legitimidad para llevar a cabo actuaciones en ese solar en relación al trasplante árboles "que se tienen que hacer precisamente en este momento".

"Entiendo las protestas de los vecinos pero protestas de estas características también creo que no son razonables ni admisibles", se ha dirigido a los vecinos encadenados. "Queremos sentarnos con los vecinos, queremos llegar al mejor acuerdo posible pero también decir que esa infraestructura (en referencia al cantón) es necesaria", ha reiterado.

En ese punto, Almeida se ha dirigido a los vecinos que están protagonizando estas protestas como forma de "presión al Ayuntamiento" que "no van a funcionar". "Entendemos que tenemos la capacidad y la potestad de llevar a cabo estos trasplantes porque es la época en la que se tienen que hacer. Queremos llegar a un acuerdo porque el proyecto del cantón todavía no está redactado, por tanto, estamos a tiempo de llegar a ese acuerdo, pero conductas de este tipo no me nos parece que sea el medio más adecuado", ha defendido.

"Subirse a los árboles o resistirse a la policía no son conductas que se deban llevar a cabo para tratar de llegar a un acuerdo y a nosotros no nos van a determinar en la decisión final", ha zanjado.