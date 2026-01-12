Almeida afea "descortesía" de Sánchez, que busca "enfrentamiento", y que haya tardado 6 meses en demoler en Campamento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la firma de un convenio con 12 universidades, en la Casa de la Villa - A. Pérez Meca - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado la "descortesía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no haber invitado a los representantes municipales a la visita que está haciendo este lunes en el nuevo desarrollo de Campamento, una acción en la que sólo ve el interés del socialista en buscar "enfrentamiento", para pasar a criticar que "hayan tardado seis meses en empezar a demoler desde que autorizó el Ayuntamiento".

"En mí lo que va a encontrar es la preocupación porque la prioridad es la vivienda pero han tardado seis meses desde que autorizó el Ayuntamiento de Madrid en empezar a demoler. Tendrán que explicarle a los vecinos de Madrid por qué, si están tan preocupados por la vivienda, tardan seis meses en hacer algo tan sencillo como empezar a demoler los antiguos cuarteles de Campamento", se ha dirigido a Sánchez desde la Casa de la Villa.

También ha reclamado al presidente, "si tiene un mínimo de decencia y honradez", que explique "que no hubieran podido hacer esto sin el Ayuntamiento de Madrid, que no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento y no va a poder levantar una sola vivienda sin la autorización del Ayuntamiento de Madrid" al ser la Administración que tiene la competencia.

La ausencia de la invitación le parece "una descortesía y una muestra más de que Pedro Sánchez no hace esto por la vivienda sino en clave electoral". "Ha invitado a asociaciones del barrio y mi pregunta es por qué invita a asociaciones del barrio, que me parece muy bien, pero no a los representantes legítimos de los vecinos", en referencia a él mismo y al concejal de Latina, Alberto González.

SIN EL AYUNTAMIENTO "NO HUBIERA HABIDO ESPERANZA EN CAMPAMENTO"

Esto le ha llevado a insistir en que "sin el Ayuntamiento sería imposible que hubiera hecho este acto de comienzo de demolición, porque es el ayuntamiento quien ha tenido la responsabilidad y la competencia". "Si no es por el Ayuntamiento no hubiera habido nada en Campamento, no hubiera habido esperanza de formar viviendas", ha remarcado.

Almeida está convencido de que el presidente del Gobierno espera que le acusen de "descortés e ir al enfrentamiento" pero para él el problema de la vivienda "es lo suficientemente grave como para no tomarlo con la frivolidad con la que lo hace Pedro Sánchez".

En cuanto a los plazos, el primer edil ha recordado que el Consistorio dio la autorización para demoler el 11 de julio. "¿Por qué han tardado seis meses? ¿Estaban buscando fecha en la agenda del presidente? ¿Es que no es suficientemente urgente el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid como para tardar seis meses desde que este Ayuntamiento autorizó la demolición para empezar la demolición? ¿De verdad era necesario esperar a que el presidente tuviera un hueco en su agenda y que esto significaran seis meses de retraso?", ha cuestionado.

"Porque a todas esas asociaciones de vecinos y a todos los vecinos de Madrid les tendrán que explicar por qué han perdido seis meses desde que el ayuntamiento autorizó. Eso es lo verdaderamente importante, no la descortesía y la ofensa innecesaria al Ayuntamiento de Madrid, no el desagradecimiento a este Ayuntamiento porque hay que ser desagradecido", ha lanzado.