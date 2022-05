Almeida afea al jefe de prensa de EMT no comparecer en la comisión, algo que ha derivado en una "quiebra de confianza"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el hecho de que el actual jefe de prensa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Joaquín Vidal, no haya comparecido en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es algo que ha generado una "quiebra de confianza".

En estos términos se ha expresado el primer edil madrileño durante su comparecencia en la última sesión de esta comisión. El jefe de prensa de la EMT fue calificado por los grupos de la oposición como uno de los comparecientes "vitales" que rehusó acudir a dar testimonio de estos presuntos hechos.

Martínez-Almeida se había comprometido a que todos los trabajadores del Ayuntamiento comparecerían en la comisión. "Si no hubieran convertido en un circo esta comisión, si no se hubieran aventurado a incriminar, posiblemente no hubiera tenido problema en acudir a esta comisión, pero venir a someterse a un juicio, me inclino a pensar que bastantes de los comparecientes han declinado por esto", ha explicado a continuación.

Vidal, exjefe de prensa del alcalde, remitía el pasado 25 de abril un correo electrónico a las 10.54 horas, minutos antes de la comparecencia a la que estaba llamado, declinando hacerlo, lo que provocó el rechazo de Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid al ser el único trabajador del Ayuntamiento que no ha pasado por la comisión de investigación.

Los grupos de la izquierda solicitaron que se remitiera un escrito al secretario del Pleno para que redactara un informe jurídico sobre las posibles responsabilidades de Vidal al no comparecer.