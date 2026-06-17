Almeida afirma que Madrid está "preparada" pese al "bla bla bla" de Maestre contra medidas municipales frente al calor

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que la capital está "preparada" ante el calor pese al "bla bla bla" de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha cuestionado la efectividad de las medidas puestas en marcha frente a temperaturas "cada vez más extremas" y que llegan "cada año más pronto".

Este fin de semana se prevén temperaturas extremas en la capital, con termómetros que rozarán los 40ºC. "La ciudad está preparada, en todas circunstancias", ha señalado Almeida en declaraciones a los medios tras el homenaje a profesionales de los servicios municipales de Seguridad y Emergencias.

Lo ha hecho tras un hilo publicado en la red social 'X' en el que Maestre ha criticado que, para una ciudad con más de tres millones de habitantes, la "gran novedad" del Ayuntamiento sean "solo cuatro nuevos nebulizadores para todo Madrid" y sugerir los mercados municipales como refugios climáticos, cuando, según ha indicado, muchos de ellos cierran entre las 14 y las 17 horas y están pensados "para comprar e irse".

La portavoz de Más Madrid también ha cargado contra los toldos de la Puerta del Sol, que ha calificado como "una ocurrencia" que cuesta "un pastizal" y que, a su juicio, siguen siendo "tan poco útiles como el año pasado". En este sentido, opina que Almeida no actúa para adaptar la ciudad al cambio climático "porque no quiere".

Además, ha reprochado que el Gobierno municipal incluya los Veranos de la Villa como programación específica contra el calor, cuando, según ha apuntado, solo 11 de 54 actividades son gratuitas y hay entradas de más de 20 euros.

"Si no pagas, si no consumes, te asas", ha resumido Maestre, que también ha denunciado las dificultades para acceder a una piscina municipal en la capital en unos veranos "más tórridos" es "misión imposible" con "1 por cada 145.000 habitantes".

MADRID CUENTA CON 30 PISCINAS

Almeida ha replicado a las críticas de Maestre sobre las piscinas destacando que Madrid cuenta ahora con 30 piscinas, frente a las 17 que, según ha indicado, había durante el Gobierno de Manuela Carmena.

"Con Rita Maestre había 17, es decir, que multiplique por dos el número de personas que no podía tener una piscina gracias a la extraordinaria gestión que hicieron", ha ironizado el alcalde.

El regidor ha defendido que, con su equipo de Gobierno, se han construido dos piscinas nuevas "por primera vez en 30 años" y se han abierto las piscinas cubiertas durante el verano, algo que, según ha apuntado, "tampoco era tan difícil" ni requería "tanta imaginación".

"En el caso de que Rita Maestre gobernara, sería el doble de madrileños los que no tendrían acceso a una piscina, porque con este equipo de Gobierno es el momento en el que más piscinas ha abierto nunca", ha afirmado.

LA MEJOR CALIDAD DE AIRE "DE LA HISTORIA"

Almeida ha asegurado además que el Ayuntamiento está trabajando para mejorar las condiciones frente al calor y ha afeado a Maestre que hace "mucho" que no habla de árboles.

Por otro lado, el primer edil ha defendido que la calidad del aire influye "decisivamente" en el ámbito climático de la ciudad y ha sostenido que Madrid registra actualmente "los mejores datos de calidad del aire" de su historia.

"Eso mejora muy considerablemente también el ámbito climático en la ciudad de Madrid y tampoco le oigo hablar de los datos de calidad del aire, quizás porque son los mejores de toda nuestra historia", ha señalado.

Por todo ello, el alcalde ha criticado a Maestre por hacer "mucho bla bla bla" frente a un Gobierno municipal que, según ha defendido, toma decisiones y las ejecuta.

"Mucho bla bla bla y al final los madrileños saben quién toma decisiones, quién tiene la capacidad de ejecutarlas, quién es capaz de mejorar la ciudad, quién es capaz de tener cada vez mejores servicios públicos y quiénes tuvieron cuatro años que tiraron a la basura durante su Gobierno", ha concluido.