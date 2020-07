Almeida afirma que solución para los menas de Batán "no tiene que pasar necesariamente por un traslado"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la solución para los menores extranjeros no acompañados (menas) de Batán "no tiene que pasar necesariamente por un traslado", pero sí hay que "articular una solución", como un programa de actividades, porque hay en la zona "un problema".

Todo ello después de que la concejala-presidenta de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, haya solicitado por carta al Gobierno regional el traslado de los menores extranjeros no acompañados del centro de primera acogida de menores ubicado en el Camino Robledal, en la zona de Casa de Campo, para aportarles un recurso más adecuado para su "inclusión social".

"No hemos recibido respuesta de la Comunidad y me gustaría que el consejero Alberto Reyero entendiera el problema que hay en Batán", ha expresado ante la prensa desde la Real Casa de Correos, donde ha asistido a la presentación de la maqueta definitiva de Madrid Nuevo Norte.

A continuación, el regidor ha remarcado que el Consistorio no quiere hacer "un ejercicio de xenofobia ni de racismo" y que se limitan "a constatar una realidad que en estos momentos hay en Batán".

Por ello ha insistido en que "hay que articular soluciones, ir a otras zonas, como que en la misma zona haya programas que permitan a los menas, y que no se me entienda mal, estar ocupados para no estar en la calle haciendo otras cosas". "Sería razonable un programa de actuaciones. Esa realidad debe ser abordada, porque es un problema real", ha apostillado.

Por ello no descarta "ninguna solución" y pide "que se les incentive la permanencia en el centro que permita en el refuerzo policial".