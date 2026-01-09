Almeida agradece irónicamente que Maroto quiera ser candidata en 2027: "Facilita mi decisión"

Archivo - La portavoz del grupo municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, ante el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a tirar de ironía para agradecer a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que quiera ser candidata a las elecciones municipales de 2027 porque eso facilita su decisión de concurrir.

"Tengo que reconocer que Reyes Maroto facilita mi decisión", ha contestado a la prensa desde las obras de Parque Ventas después de que el diario 'ABC' haya publicado que la edil "peleará por ser la candidata del PSOE-M a la Alcaldía y se lanza a por el votante 'moderado'".

Almeida siente "un agradecimiento sincero y profundo a Reyes Maroto porque persista en su intención de ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid" cuando "tiene varios problemas, uno de credibilidad, al haber sido la peor ministra en términos de ejecución presupuestaria de 22 ministros. Debe ser difícil ser peor en la ejecución presupuestaria que Irene Montero".

El regidor ha apuntado que, en segundo lugar, "está acosada por la corrupción. Su ministerio es el centro de la trama de los hidrocarburos" y, en tercero, "su único programa para la ciudad de Madrid lo escenificó en el primer Pleno", cuando el exconcejal Daniel Viondi le "agredió y fue incapaz de pedirle el acta".

"A partir de ahí lo único que ha hecho es enturbiar, encharcar, ensuciar y manchar el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Si quiere el voto moderado, entonces tiene que dejar de ser Reyes Maroto", le ha aconsejado.

"FACILITA MI DECISIÓN"

"Desde luego Reyes Maroto facilita mi decisión porque, cuando se planteó mi reflexión (sobre si concurriría a las elecciones de 2027), dijo 'si Almeida no se presenta hay una oportunidad para la izquierda' y claro, yo lo de darle una oportunidad a la izquierda en la ciudad de Madrid me cuesta", ha declarado.

"Si yo soy una oportunidad para la izquierda si no me presento, todo indica que a lo mejor tengo que hacer exactamente lo contrario de lo que me pide Reyes Maroto", se ha despedido.