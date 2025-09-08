Almeida anuncia la aprobación la próxima semana del inicio de obras del bulevar que unirá Cibeles con Puerta de Alcalá

Archivo - cibeles y la puerta de alcalá por Europa Press y el Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado la aprobación la próxima semana del inicio de las obras del bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá.

El primer edil ha hecho el anuncio en el Pleno del Estado de la Ciudad, en el ecuador de mandato y atrasado en esta ocasión a septiembre dada su reciente baja por paternidad.

"Vamos a seguir mejorando en la capacidad de nuestro Paisaje de la Luz, del que nos sentimos tan orgullosos con ese Patrimonio de la Humanidad. Somos capaces de trabajar en las grandes obras pero también en las obras que mejoran todos y cada uno de los barrios que tenemos en esta ciudad, específicamente enfocados hacia las políticas de reequilibrio territorial", ha subrayado.