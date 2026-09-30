Almeida anuncia que la Policía Municipal vallará el Oso y el Madroño, "vandalizado" con pintadas amenazantes a Ayuso

Cientos de personas durante la asamblea informativa, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas convoca una asamblea en la Puerta del Sol para informar sobre la situación de la acampada por el derecho a la vivienda. Abordan - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que la Policía Municipal advertirá a la Nacional del vallado que van a hacer del monumento del Oso y el Madroño, "vandalizado" desde la acampada por la vivienda con pintadas amenazantes contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como 'Ayuso, cuidado'.

"No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Oso y el Madroño. Vandaliza y no lo respeta ese monumento, además de que en la peana de ese monumento hay una pintada que dice 'Ayuso, cuidado'. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", ha declarado Almeida desde Valdebebas.

Junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el alcalde ha reiterado que, en todo caso, la Policía Nacional "es la competente" de lo que está ocurriendo con la acampada en la Puerta del Sol.

"¿A mí me puede explicar alguien qué pacífico tiene 'Ayuso cuidado'? ¿A mí me puede explicar qué pacífico tiene ver panfletos con Ayuso y Almeida ensartados? ¿De verdad eso es pacífico? ¿De verdad puede mantener el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que no hay un peligro?", ha declarado.

Almeida ha invitado a hablar con los comerciantes de la zona. "Me acuerdo cuando desde el PSOE se decía que las manifestaciones de Ferraz eran inaceptables por el perjuicio que se estaba causando a los comerciantes. Y, por cierto, verán que dije que efectivamente estaba habiendo un perjuicio a los comercios y que yo no le veía ya demasiado sentido. Ahora el PSOE y Más Madrid se olvidan de todos los comerciantes de la Puerta del Sol", ha condenado.

El alcalde ha insistido en que los comerciantes cuenten lo que están viviendo "por los ruidos, por la higiene, por las formas y maneras con las que los manifestantes que están ahí acampados se desenvuelven y desarrollan a lo largo del día y de la noche".