Almeida aplaude que Sol "ya esté a disposición de todos" y que "el cachondeíto" ocultaba las armas encontradas

La Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido que la Puerta Sol "ya esté a disposición de todos" y que "el cachondeíto del cuchillo y del hummus" ocultaba las armas encontradas en la acampada.

"Sol qué bien está, está a disfrute de todos los madrileños, de todos aquellos que nos visitan en esta ciudad. Resplandece como debiera hacerlo durante todos los días del año y no como desgraciadamente ha sucedido durante los últimos dos meses prácticamente", ha lanzado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

El regidor ha cifrado en 33 las toneladas de residuos recogidos, para poner el foco en que "todo el cachondeito con el cuchillo y el hummus" lo que en realidad ocultaba es "lo en ese campamento pudo localizar la Policía".

Ayer la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, informaba de que el desalojo de la acampada de Sol se saldó con la incautación de drogas, bolsas con adoquines, cuchillos, defensas extensibles, aerosoles, algunas armas caseras o manuales como palos que finalizan con acabados con pinchos.