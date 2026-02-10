Almeida apoya gestión de PP en Móstoles y le "suena raro" que no haya denuncia por acoso sexual hasta que salta a la luz

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - EUROPA PRESS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apoyado la gestión que el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, está haciendo ante la denuncia por presunto acoso cometido por el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, contra una exconcejala y le "suena raro" que no haya denuncia por acoso sexual hasta que salta a la opinión pública todo el asunto "catorce meses después".

"Aquí hubo una denuncia por un supuesto acoso en el ámbito laboral y sólo es hasta el octavo email cuando se menciona por un abogado el acoso sexual pero suena raro que no haya una denuncia y que la denuncia, en todo caso, se va a poner cuando ha saltado a la opinión pública", se ha posicionado el alcalde desde el Palacio de Cibeles, tras subrayar su respeto por la presunción de inocencia.

La contestación ha llegado después de que la jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, haya echado de menos unas declaraciones del alcalde en relación al caso Móstoles. "Se lo voy a decir muy claro a Rita Maestre: no tengo a ningún Íñigo Errejón en mi vida", ha lanzado.

"Ella sí tuvo en su vida política a un Íñigo Errejón, ella sí que encubrió a Errejón, ella sí que toleró las conductas inaceptables de Errejón, ella sabía cuáles eran las conductas de Errejón y ella lo ocultó antes de las elecciones generales del 23 de julio y durante dos años después de ellas. Ella no denuncia a Íñigo Errejón por convicción sino por estricta necesidad. Ella denuncia y renuncia a Íñigo Errejón porque salta el tema pero si el tema no hubiera saltado, Íñigo Errejón seguiría siendo portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados", ha argumentado el primer edil.

Almeida se ha preguntado "cómo se atreve Rita Maestre, y por extensión Más Madrid, a exigir lecciones a los demás en un caso de acoso cuando ellos encubrieron a Íñigo Errejón". "Lo conocían, lo encubrieron, lo toleraron y le protegieron porque ellos sabían antes de las elecciones generales lo que pasó en Castellón y no hicieron absolutamente nada con esa denuncia. Y no solo eso sino que mantuvieron el silencio de Loreto Arenillas en el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea", ha insistido.

"No he tenido ningún Íñigo Errejón en mi vida política, ni he encubierto nunca a ningún Íñigo Errejón, ni jamás he tenido la más mínima actitud de tolerancia o de commplicidad con situaciones de acoso, como sí ha tenido Rita Maestre y el resto de Más Madrid con Íñigo Errejón. Él nunca hubiera sido portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados si el Partido Popular hubiera sabido lo que hacía... y ellos sí sabían lo que Íñigo Errejón hacía", ha reiterado.

Martínez-Almeida ha subrayado que en su partido "no hay ningún tipo de complicidad ni de encubrimiento como sí lo hubo en Madrid con Errejón". "En nuestro partido no hay un Ábalos, no hay un Koldo, no hay un Salazar, no hay un Íñigo Errejón, por mucho que se empeñen, porque la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos los tenían en la sala de máquinas de sus partidos, sabían lo que estaba pasando", ha declarado.

"Y la diferencia es que en el PP no hay 500 mujeres que piden urgentemente una conferencia de feminismo como hay en el PSOE, que se niega a convocar porque no tienen el valor de decirle a esas 500 mujeres que de verdad hay un compromiso contra el acoso. Y porque los Salazares, los Ábalos son del PSOE, los Errejones son de Más Madrid y aquí no los tenemos", ha diferenciado.

En el caso de Móstoles "hubo una denuncia por un supuesto caso en el ámbito laboral y sólo hasta el octavo mail es donde se menciona por un abogado el acoso sexual. Pero suena raro que no haya una denuncia y que la denuncia en todo caso se va a poner cuando ha saltado a la opinión pública", "hasta catorce meses después no hay ningún tipo de denuncia". "¿Qué quieren que le diga? A mí me suena raro", ha zanjado.