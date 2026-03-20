Almeida apoyará que Shakira actúe en Iberdrola Music frente al 'no' del delegado "sin conocer" y por "rencor a Madrid"

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que el Ayuntamiento apoyará la celebración de los conciertos de Shakira en el recinto Iberdrola Music, si finalmente se celebran allí, frente al rechazo del delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que ha acusado de oponerse al emplazamiento "sin conocer" los detalles y sólo por una "batalla política" y "rencor" hacia el Gobierno municipal.

Francisco Martín ha hecho un llamamiento para trasladar los conciertos recientemente anunciados por Shakira en el recinto Iberdrola Music a otros recintos pues este espacio, ubicado en Villaverde y cerca de Getafe, "sigue sin tener las condiciones necesarias" para celebrar grandes eventos.

Para Almeida, sin embargo, que la colombiana haya elegido la capital para ofrecer tres conciertos es algo "extraordinario" y más viniendo de la que "posiblemente sea la artista latina más exitosa".

"Sabemos que son tres días y si fueran más también nos parecería bien que Shakira pudiera actuar en la ciudad de Madrid en una infraestructura que se creara ad hoc en ese 'Estadio Shakira' porque es una marca de Madrid al mundo que es difícilmente comparable con cualquier otra que se pueda producir", ha expuesto desde Madrid Calle 30.

Tiene claro que "los ojos y la atención del mundo en el ámbito musical durante esos días van a estar aquí, en Madrid, en el 'Estadio Shakira'" y por eso para el Ayuntamiento supone una "grandísima noticia".

"Acogemos a Shakira, le agradecemos que haya elegido la ciudad de Madrid, entendemos que también es una buena muestra de la situación y el estado que vive Madrid, de la repercusión internacional, porque se quiere estar en Madrid, la gente quiere venir a Madrid y nosotros abrimos de par en par las puertas de esta ciudad", ha subrayado el regidor.

EL DELEGADO BUSCA "TORPEDEAR" MADRID

Esa es contraria a la actitud que ve en el delegado, que ha lanzado esta mañana unas "declaraciones absolutamente irresponsables" con las que busca "torpedear cualquier evento que pueda haber en la ciudad de Madrid, incluso afectando a la seguridad de los madrileños, como pasó en La Vuelta, o poniendo todo tipo de obstáculos respecto del recinto que pudiera ser el elegido por Shakira".

"Es inaceptable que el delegado del Gobierno, sin saber en qué va a consistir, cuáles son las condiciones, qué es lo que requiere esta infraestructura, diga ya que en un determinado lugar no se va a celebrar", ha condenado Martínez-Almeida, tras acusarle de "torpedear nuevamente a la ciudad de Madrid".

El alcalde, tirando de ironía, dice entender "que esté molesto profundamente por cómo esta ciudad va y cuál es la situación de esta ciudad, pero es inaceptable que el delegado del Gobierno, sin tener mayor conocimiento, haya decidido ya que no se puede celebrar. Y por ahí el ayuntamiento no va a pasar".

"CONCURREN LAS CONDICIONES" PARA CELEBRARSE EN EL IBERDROLA MUSIC

"El Ayuntamiento ya advierte de que si el lugar elegido, que lo desconocemos, es el recinto Iberdrola Music, para nosotros concurren todas las condiciones para que se pueda colocar ahí el 'Estadio Shakira'. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda", ha anunciado.

El primer edil ha exigido al delegado del Gobierno "que no torpedee a Madrid, que no haga pronunciamientos preliminares, que no transmita mensajes negativos, que si no quiere cooperar que no moleste, que deje a los que saben organizar estas cosas", como el Ayuntamiento, con "una amplia experiencia".

MARTÍN Y SU SÍ A MAD COOL

"El delegado del Gobierno tiene rencor a la ciudad de Madrid porque sin saber absolutamente nada, sin tener ningún detalle técnico, ha descartado automáticamente un recinto que, por cierto, él ha autorizado ya tres años consecutivos para celebrar el Mad Cool", ha lanzado a Martín. En estos tres años los promotores del festival "han hecho un grandísimo trabajo para minimizar las molestias y para mejorar todo lo que hubiera que mejorar", ha apostillado.

Preguntado por la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, muy crítica con los eventos del Iberdrola Music, el madrileño ha contestado que ella, cuando celebra eventos en lugares que están cerca de la ciudad de Madrid, tampoco le pregunta. "Que yo recuerde nunca se ha dirigido a mí la alcaldesa de Getafe. Nunca me ha preguntado absolutamente nada cuando en Getafe se celebran festivales que pueden afectar a la ciudad de Madrid", ha contestado.

Ve en todo esto una "batalla política" compartida por el delegado del Gobierno y la alcaldesa de Getafe, del mismo partido, a quienes "les da igual los madrileños". "Y por ahí nosotros no vamos a pasar y, por tanto, si el recinto elegido finalmente para el 'Estadio Shakira' es el Iberdrola Music, el Ayuntamiento ya dice que desde luego lo vamos a apoyar".

QUIERE QUE EL DELEGADO SEA EL CANDIDATO A LAS MUNICIPALES

"Esto no quiere decir que se pueda celebrar de cualquier manera, pero que ya tenemos la experiencia de que se han celebrado (varias ediciones de) Mad Cool y en adecuadas condiciones", ha indicado señalando que está convencido de que llegarán a un acuerdo con los promotores para que "pueden contar con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid".

Almeida incluso ha lanzado un órdago a Martín, "que se presente a las elecciones" municipales de mayo de 2027. "Me encantaría que fuera el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid porque creo que sacaría peor resultado que la portavoz, Reyes Maroto, y mira que es difícil".