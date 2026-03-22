Almeida aprobará su ordenanza de Movilidad año y medio después del traspiés judicial, con luz verde para vehículos A

Archivo - Un cartel indica la zona de bajas emisiones 360 del Distrito Centro - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprobará este martes en el Pleno previsiblemente sin problema alguno la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible gracias a su mayoría absoluta, cuando se cumple un año y medio desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021.

Se trata así de una nueva ordenanza que, entre las novedades, autorizará de manera temporal la circulación de vehículos A empadronados en la ciudad mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno (NO2).

El texto de 2021 fue uno de los más complicados de sacar adelante por el equipo de Almeida, entonces gobernando en coalición con los Ciudadanos de Begoña Villacís. Los números no le daban, con el 'no' en bloque de Más Madrid, PSOE y Vox. Los cuatro ediles de Recupera Madrid, concejales escindidos de Más Madrid, fueron la tabla de salvación para el equipo de Gobierno, un grupo que se constituyó como Mixto a días de pasar por el Pleno extraordinario que buscaba la aprobación de la ordenanza de Movilidad.

Fue una luz verde a contrarreloj: la ordenanza salió adelante el 13 de septiembre con el 'sí' de PP, CS y Grupo Mixto --recurrido en tribunales tanto por Más Madrid como por Vox-- y el rechazo de los de Rita Maestre, los de Javier Ortega Smith y el PSOE, a sólo dos días de que la zona de bajas emisiones de Madrid Central quedara anulada, con las repercusiones económicas que podía haber tenido para el Ayuntamiento en forma de devolución de multas si no estuviera sustentada por ordenanza alguna.

Todo ello después de haber sido llevada a tribunales la firmada por el Gobierno de Manuela Carmena. Fue precisamente el alcalde cuando era jefe de la oposición quien judicializó Madrid Central.

La rocambolesca vida de la ordenanza de Movilidad Sostenible firmó un nuevo capítulo en septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital a partir de un recurso de Vox al considerar, entre otras razones, que se daba una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas.

La sentencia anulaba aquellas partes de la ordenanza por las que se definía el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones en todo el municipio de Madrid y las que establecían las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica, manteniendo el resto del articulado.

Al no ser firme --el fallo del TSJM podía escalarse hasta el Supremo, como hizo el Gobierno municipal-- las ZBE anuladas siguieron vigentes, igual que no se anularon las multas impuestas. El alcalde ya anunció tras conocerse la decisión del TSJM que el Gobierno municipal empezaba a trabajar en la tramitación de otra ordenanza de Movilidad. Un año y medio después llegará al Pleno de Cibeles.

"NO HAY CAMBIOS"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya adelantaba que se trata de un texto en el que "no hay cambios" con respecto al que ya obtuvo el 'ok' inicial. "Hemos hecho un nuevo análisis económico a partir de un informe de la empresa pública Ineco", explicaba el delegado el mes pasado.

El titular del ramo ha puesto en valor una normativa que se venía aplicando desde septiembre de 2019 con la que "la capital ha registrado una bajada progresiva de los datos de dióxido de nitrógeno (NO2), permitiendo cumplir desde el año 2022 con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo".

SER AMPLIABLE EN HORARIO Y DÍAS EN ZONAS CON GRAN DEMANDA

El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

Además el SER podrá extenderse a nuevos barrios siempre que los vecinos lo soliciten. La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La zona que se cae es Moratalaz.

Martínez-Almeida explicaba esta misma semana que se toma esta decisión después de escuchar a la Junta del distrito y a la vecindad. "Nosotros entendíamos en un primer momento que Moratalaz era un lugar adecuado pero desde Moratalaz, tanto su concejal-presidente, Ignacio Pezuela, como las consultas nos han solicitado que no se incluyera", detallaba.

ETIQUETAS A

El nuevo texto consolida las zonas de bajas emisiones que contempla la ordenanza actual (las de especial protección Distrito Centro y Plaza Elíptica). Con una enmienda a su propio texto, el Grupo Popular aprobará la autorización de manera temporal a la circulación de vehículos A empadronados en Madrid mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el NO2.

Según datos del área, en febrero del año pasado se registraron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que 11.309 eran vehículos con clasificación A de Madrid, el equivalente al 1,08% del total.

Dado que el porcentaje de afección es "mínimo", el Gobierno municipal propone mediante autorización temporal que los vehículos con clasificación ambiental A empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital puedan continuar circulando por el término municipal.

También se les permitirá estacionar en las zonas SER del barrio que les corresponda. Estas dos concesiones serán viables siempre que se cumplan con los valores establecidos en la directiva europea de calidad del aire para el NO2.

Si se produjera el incumplimiento de los valores límite de NO2 en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición.

La nueva ordenanza incluye la supresión de la limitación de la regulación de bicimad a las vías públicas del término municipal con el objetivo de que pueda extenderse a municipios limítrofes. Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar este modelo de movilidad sostenible.