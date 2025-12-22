Almeida aprueba en solitario su 7º presupuesto en escenario de "prudencia" marcado por la "responsabilidad política"

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declaración insti - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha conseguido aprobar en solitario su séptimo presupuesto en un escenario de "prudencia" ante la "incertidumbre estatal" y como reflejo "de estabilidad institucional, de responsabilidad política, de transparencia de gestión y de respeto a los compromisos adquiridos con los madrileños", en palabras de la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

La mayoría absoluta del PP ha dado luz verde a 27 enmiendas de los grupos políticos, 230 desde que Almeida es alcalde. Las tres a la totalidad, una por cada grupo de la oposición, han sido tumbadas. De las 703 de la oposición, 271 han sido firmadas por Vox, 249 del PSOE y 183 de Más Madrid.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha empleado sus primeras palabras en el Pleno extraordinario de Cibeles para dar la enhorabuena a su paisana María Guardiola por los resultados obtenidos en las elecciones de Extremadura, de los que se siente "profundamente orgullosa".

Las cuentas hoy aprobadas, ya entrando en materia, suponen "avanzar en el cumplimiento del programa electoral y en el fortalecimiento de los servicios públicos a los madrileños", para destacar "la profunda incertidumbre por parte del Gobierno de la Nación". El Ayuntamiento ha optado por elaborar el presupuesto "bajo un escenario de prudencia", analizando las medidas de las entregas a cuenta de los últimos años.

Este presupuesto es "el reflejo de estabilidad institucional, de responsabilidad política, de transparencia de gestión y de respeto a los compromisos adquiridos con los madrileños". "Entendemos que son los presupuestos que Madrid necesita", ha definido.

LA ECONOMÍA DE MADRID CRECERÁ EN 2026 UN 2,5%

Los presupuestos hoy aprobados en Cibeles "cumplen la regla de gasto y arrojan un superávit de 208 millones de euros". En cuanto al contexto económico se ha considerado que para 2026 la economía de la ciudad crecerá un 2,5%.

"En el Gobierno municipal somos conscientes de que para consolidar estos resultados hay que seguir trabajando porque entendemos que la prosperidad sólo se consigue cuando Administración y sociedad civil trabajan de la mano. Así, la Administración crea las condiciones adecuadas para que el esfuerzo de empresarios, autónomos, trabajadores y vecinos se transforme en empleo, atracción de inversión y bienestar social", ha alegado Hidalgo.

El presupuesto de 2026 asciende a 6.578 millones de euros de gastos no financieros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior. Si se suma el sector público se alcanzan los 7.724 millones, "que permitirán que en Madrid haya más inversión, más servicios y más oportunidades para todos los barrios y todos los ciudadanos".

Eje económico, social, medioambiental y cohesión territorial son fundamentales en este diseño, en palabras de la delegada, "a los que se les une la seguridad como política transversal". "Estos ejes no son sólo una coherencia política ni un eslogan electoral sino que son los pilares sobre los que se construyen las mejores ciudades del mundo", ha defendido.

A lo que se sumaba que en el apartado de la sostenibilidad económica y la cohesión territorial, 2026 será el año con mayor inversión en la capital desde 2008. La media de inversión de este segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida es de 639 millones de euros frente a los 248 de la Corporación 2016-2019, presidida por Manuela Carmena, es decir, más del doble, ha destacado el área.

A destacar la finalización del soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas y el cubrimiento del tramo final de Castellana, que dispondrán de un presupuesto de 279 millones de euros. El presupuesto de 2026 incluye 655 proyectos para avanzar en la transformación y cohesión territorial.

REBAJA DE IMPUESTOS

En el año 2026 el PP proseguirá por "la senda de las rebajas de impuestos comprometidas, a la vez que se prestan unos servicios públicos de la máxima calidad". "Así, las medidas fiscales impulsadas desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde han permitido a los marrileños un ahorro fiscal de alrededor de 1.280 millones entre 2020 y 2026", ha cuantificado.

Las ordenanzas fiscales recogen una bajada del IBI, con un tipo en el 0,414, "muy cerca del mínimo legal", y que supone en 2026 "un ahorro de 31 millones de euros para familias, empresas y negocios", a los que hay que añadir el incremento del 50 al 95% de la bonificación del IBI para comercios centenarios y una nueva bonificación en vehículos para grandes flotas. También se mantienen el resto de bonificaciones.

Una de las novedades es que el Ayuntamiento de Madrid cobrará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como 'numerito', no según el tipo de motor y carburante sino en base a las etiquetas ambientales.

TASA DE BASURAS

El Consistorio introducirá en 2026 para el cómputo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda. Por ello, se incorporará la variable del número de empadronados en la vivienda para el cálculo de la tarifa en los inmuebles de uso residencial. Gracias a ello, se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos, desde una persona empadronada a diez o más, en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026.

El número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones. Como ocurre en 2025, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda porque no generan residuos. Tampoco los solares ni los edificios en estado de ruina.

Otra de las novedades incluidas en las ordenanzas fiscales es la referida a los garajes de uso industrial, destinados en su totalidad a uso residencial, a los que se les exime del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique.

HASTA 253 MILLONES MENOS EN IMPUESTOS

"Los madrileños pagarán en 2026 hasta 253 millones de euros menos de lo que hubiesen tenido que pagar si siguiesen vigentes los mismos impuestos que tenía Manuela Carmena en 2019. Prueba de esta solvencia es que con nuestros ingresos corrientes financiamos los gastos corrientes y gran parte de la inversión. Además pagamos a proveedores en menos de 10 días cuando la Administración General, por poner un ejemplo, tarda 24", ha indicado la delegada.

La deuda municipal, por otro lado, se ha "contenido y reducido", para cerrar 2026 "con la cifra más baja en los últimos veinte años con 1.519 millones de euros".

Para financiar este presupuesto se cuenta con unos ingresos no financieros consolidados que alcanzan una cifra de 6.575 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8. Los ingresos tributarios son los recursos más importantes. De hecho, suponen el 50% y las transferencias corrientes son del 38,2%. En cuanto a la financiación estatal se reciben 2.732 millones de euros.

La portavoz de Hacienda en Vox, Arantxa Cabello, ha condenado unas políticas económicas "diseñadas" por Bruselas "propias de la socialdemocracia globalista", con "más intervención, más presión fiscal y más dependencia del gasto público", que para la edil son "letales" para las clases medias.

La socialista Enma López ha explicado el rechazo de su grupo por las "cuatro letras" que marcan las cuentas de 2026, las de "nada", en unas cuentas "sin ideas nuevas, sin ganas" y que "no va a mejorar en nada la vida de los madrileños y las madrileñas".

La concejala de Más Madrid Sara Ladra cree que el presupuesto responde "a los intereses económicos" del PP de José Luis Martínez-Almeida, que ha resumido en "especulación inmobiliaria, turismo de lujo de eventos VIP y regalos fiscales, que dan como resultado unas cuentas "para ricos".