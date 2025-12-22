MM señala que el presupuesto "para ricos" de Almeida responde a "especulación, turismo de lujo y regalos fiscales"

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, y la concejala Sara Ladra - MÁS MADRID

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha señalado que el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año 2026 responde "a los intereses económicos" del PP de José Luis Martínez-Almeida, que ha resumido en "especulación inmobiliaria, turismo de lujo de eventos VIP y regalos fiscales", que dan como resultado unas cuentas "para ricos", "las últimas", según ha augurado la edil, "que ejecutará íntegramente" su equipo de Gobierno.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la sesión extraordinaria del Pleno de Cibeles, donde ha apuntado que, teniendo en cuenta el modelo de ciudad "y las prioridades" que persigue el Gobierno local, "no sorprende" que las cuentas crezcan "muy por encima de la media" en el área de Turismo, mientras que baja "un 14%" en Obras y Equipamientos.

Dice Ladra --cuyo grupo ha presentado 205 enmiendas parciales a los presupuestos una de ellas a la totalidad-- que "todo para el turista de lujo o el que viene a eventos", pero que dificulta a madrileños "vivir con cierta dignidad y servicios públicos de calidad".

En concreto, ha apuntado que Almeida "apuesta todo al turismo de lujo y a la especulación inmobiliaria" al facilitar que las grandes fortunas "compren edificios completos para transformarlos en pisos turísticos".

"Cualquiera diría que son accionistas de los fondos buitre porque están vendiendo Madrid con los vecinos dentro. Apostarlo todo al turismo, a la especulación y a los millonarios tiene un impacto directo también en nuestros barrios, barrios que pierden su alma, que ven como sus comercios cierran y abren franquicias o bares que quieren copiar malamente una esencia que se ha perdido", ha advertido la edil.

En este sentido, ha afeado que el presupuesto para apoyar el pequeño comercio y la hostelería aumente "un 0,5% para abordar los más de cuarenta mil locales comerciales cerrados" y que a la Cámara de Comercio "no paren de aumentar las ayudas".

"Barrios que pierden a sus vecinas y vecinos, que dejan de ser espacio de encuentro para convertirse en espacio de paso. Barrios, sobre todo los del sur de la ciudad, que ven como menguan sus presupuestos para aumentar los de la almendra central. En seguridad, en limpieza, en obras, en eventos VIP para el turista. La gente trabajadora tiene derecho a que sus barrios sean limpios y seguros", ha afirmado la edil.

Más Madrid, ve "una vergüenza" y "un insulto" la partida de las cuentas municipales para abordar el principal problema que presenta la ciudad, la vivienda, "con 88 millones de un presupuesto de más de 6.500 millones para la construcción y compra de vivienda".

"A lo largo de 2026 solo piensan acabar 221 viviendas, 134 en Vicálvaro y 87 en Villaverde. A este paso tardarán 75 años en cumplir con su compromiso de construir 15.000 viviendas en Madrid. Humo, señor Almeida", ha señalado al primer edil.

Todo ello, ha indicado, mientras que se dan "todas las facilidades" a las grandes fortunas y capitales "para que compren casas" y, al tiempo, se baja el IBI "a los que más tienen".

"¿Quiénes son los que más se benefician de las bajadas del IBI Pues los grandes tenedores de vivienda, menuda sorpresa. Y así llevamos 1.280 millones en regalos fiscales a los más ricos de esta ciudad desde que entraron a gobernar", ha asegurado Ladra.

La edil también ha recordado la nueva tasa municipal de residuos "mal diseñada e injusta", que "no tiene en cuenta criterios de renta, que no bonifica a las personas que reciclan bien sus residuos y que penaliza a los barrios del sur".

"Han tenido seis años, seis, para poner en marcha medidas que redujeran el costo de gestión de los residuos de esta ciudad y no lo han querido hacer. Y por favor, no engañen a los ciudadanos, la ley establece que el diseño de esta tasa corresponde íntegramente al Ayuntamiento de Madrid", ha lanzado.

Igualmente, ha preguntado al Gobierno del PP cuánto cuesta tener niños en la ciudad, con comedor escolar, extraescolares, campamentos y conciliación, que suma "casi 1.000 euros al mes, un 20% más que en el resto de España". "¿Incluyen algo en este presupuesto para bajar realmente los gastos de las familias? Ya le digo yo que no", ha retado.

"Su presupuesto para familias en 2096 lo fía todo a una propaganda natalista que no funciona, porque en Madrid las familias necesitan el dinero mes a mes, no cuando nacen los niños. 14 millones que deberían ir a mejorar los servicios para todas las familias en el día a día", ha añadido.

Igualmente, en gasto social, ha lamentado que las cuentas municipales "reduzcan las ayudas de emergencia y la tarjeta familia en casi un 5%", cuando hay "más de 150.000 familias trabajadoras pobres en Madrid".

Ladra también ha puesto el foco en la red municipal contra la violencia de género, "que se encuentra infradotada, saturada y colapsada". "Reducen el presupuesto en 200.000 euros. Veremos qué sucede con las trabajadoras de los espacios de igualdad, a quienes también tienen en la calle denunciando el cierre de estos espacios de apoyo a la mujer", ha advertido.

Del mismo modo, la edil ha criticado las inversiones previstas para 2026 en el Área de Urbanismo, "igual de especulativo que su política de vivienda".

"Están vendiendo la ciudad a trozos, a empresarios, inversores, fondos (...) para ejecutar las inversiones en el norte de la ciudad y quitar las inversiones del sur. Y en movilidad sostenible, cero unidades de carriles bici. Seguimos sufriendo un caos en la ciudad, con tiempos de espera, en paradas insuflibles, colas interminables y autobuses abarrotados", ha indicado.

Igualmente, la concejala de Más Madrid ha lamentado que, "a pesar de ser presupuestos millonarios", la ciudad "sigue estando sucia", con "basura que se acumula sin recoger y una inversión que se reparte de forma profundamente desigual".

"Ustedes quieren convertir esta ciudad en un tablero de Monopoly en el que las grandes fortunas y los especuladores expriman a la gente trabajadora de Madrid. Una ciudad hecha a medida para los ricos y en el que el resto simplemente sobramos", ha lanzado a la bancada del PP.

Frente a ello, ha recordado las propuestas de Más Madrid, que pasan por proponemos triplicar el presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para garantizar el derecho de la vivienda; aumentar en un 30% las campañas de inspección de pisos turísticos para cerrar los más de 15.000 pisos turísticos ilegales; recargos de hasta el 150% del IBI para viviendas vacías por más de tres años o para los grandes tenedores de vivienda.

Asimismo, proponen, entre otras medidas, bonificaciones para propietarios que alquilen su vivienda y a familias monomarentales; comedores escolares gratuitos en escuelas infantiles y colegios; nuevas escuelas infantiles, un plan especial de limpieza para los barrios del sur o un plan de reequilibrio dotacional "para cerrar las brechas de equipamientos entre distintos".

Ladra ha asegurado que el Gobierno de Almeida "ya no engaña a nadie" porque su política "de sacrificio constante de la gente trabajadora y enriquecimiento salvaje de los especuladores y millonarios ya se ve".

"Lo vemos todas y todos. Por eso este será el último presupuesto que ejecuten. Vamos a recuperar el Madrid para las madrileñas y madrileños. El Madrid en el que cualquier persona, independientemente de su origen, condición, de su apellido o del código postal en el que viva, pueda emprender. Una ciudad que acoja y no expulse. Su Madrid, sin madrileños, no tiene cabida en nuestra ciudad", ha concluido Ladra.