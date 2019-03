Almeida apuesta por ampliar la línea 11 de Metro y sustituir las calderas de carbón para reducir la contaminación

Publicado 03/03/2019 11:30:06 CET

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de este partido a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que ampliar la línea 11 de Metro o la sustitución de las calderas de carbón de la capital son medidas a acometer si llega a ser alcalde con el objetivo de frenar la contaminación.

Tras reiterar que los 'populares' acabarán con Madrid Central, ha añadido que el Grupo piensa ya en una batería de medidas medioambientales "que irán dirigidas en dos sentidos".

En primer lugar, "que efectivamente se module y modere la utilización del vehículo privado pero en función de las alternativas que se den". Y es que, asegura Almeida que un Gobierno "no va a conseguir que se deje el vehículo privado mediante prohibiciones únicamente, sino mediante alternativas". "Nosotros entendemos que hay que hacer todos los estacionamientos disuasorios que se habían prometido y que no se han hecho", ha apostillado.

Asimismo, apuesta por "intensificar el transporte público, como está haciendo la Comunidad de Madrid con la contratación o compra de nuevos trenes" en Metro de Madrid, la contratación de más maquinistas y "la construcción de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal".

El fin de Madrid Central llegará por entender que ha sido un "fracaso", ya que "no se ha producido una reducción de la contaminación". "Por cierto, me alegro de que el equipo de Gobierno por fin sepa dónde está Plaza Elíptica; es un dato importante que un equipo de Gobierno sepa dónde están los distintos barrios de la ciudad", ha ironizado.

Además, para Almeida este fracaso también se produce porque "no se está dejando de utilizar el vehículo privado". Este "se está utilizando igual, lo que pasa es que está utilizando vías alternativas a la Gran Vía como son los bulevares y Calle 30".

Por ello, el PP aboga por "un importante paquete de incentivos en materia medioambiental" que van a permitir, por un lado, renovar la flota de taxis, la flota de transportistas, la flota de la EMT y que, por otra parte, van a atacar una de las fuentes que decisivamente contribuye a la provocación de episodios de alta contaminación, que son las calderas de carbón y las calderas de gasóleo que hay en la ciudad de Madrid".

Tal y como ha explicado "no es casualidad que el protocolo anticontaminación se dé en días como hoy, que es un día soleado, es un día sin viento, es un día sin lluvia". "Es un día en que las calefacciones están a tope, y los mismos coches circulan en el mes de mayo y en el mes de junio que en el mes de enero", ha precisado.

Así, José Luis Martínez-Almeida entiende que "el factor decisivo que hace que el protocolo anticontaminación y que los valores de contaminación se disparen son las calderas, las calefacciones y por tanto lo que hay que hacer es acudir a programas de eficiencia energética que permitan rebajar esos niveles de contaminación".

En otro orden de cosas, Almeida consider que se debe "garantizar que los taxistas puedan competir en igualdad de condiciones que las VTC", es decir, "eliminar determinados requisitos y regulaciones que parecen absurdas y que tienen impuestas los taxistas como puede ser que no puedan elegir un determinado modelo de vehículo, como puede ser que no puedan tener una flexibilidad tarifaria en determinados momentos".

Tras la huelga de taxis durante más de dos semanas en la capital, Almeida ha reiterado que "el Partido Popular es el único que se ha sentado con los taxistas". A su juicio, el PSOE "ha dado una patada hacia adelante". Tampoco se sentó con ellos la alcaldesa, Manuela Carmena, quien "les deseó palabras de cariño y abrazos, pero no les dio una sola medida por ahora a los taxistas".

"Manuela Carmena lo que hizo fue llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para plantearles una opción de precontratación a los VTC, en este caso por distancia, y cuando los taxistas la rechazaron dijo que ya se retiraba de la mesa técnica y que ya no tenía nada más que decir", ha afeado.

Además, ha vuelto a incidir en la idea de que "Madrid no quiere ser Cataluña", y que "no quiere expulsar a empresas, no quiere expulsar actividad económica". "Lo que tenemos que hacer es permitir que los taxistas puedan competir en igualdad de condiciones con las VTC, partiendo de una ventaja que los taxistas tienen y que desde luego se ha de preservar necesariamente, que es que es el único medio de transporte de estas características que se puede parar en la calle", ha expresado.

En cuanto a la posibilidad de que se produzcan paradas en calle de las VTC, "como se está denunciando por parte de taxistas", ha añadido que si es así se pondrán "todos los medios para que se dejen de producir". "Desde luego haremos y reforzaremos los sistemas de inspección si es otra reclamación de los taxistas", ha concluido.