Almeida arremete contra Sánchez, "rehén de 17 partidos", por "rendir honores al golpista Puigdemont" para ser presidente

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo (c), durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede del PP en la calle Génova - Alberto Ortega - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el socialista Pedro Sánchez vaya a "rendir honores al golpista (Carles) Puigdemont" para ser presidente del Gobierno de nuevo, unido a que va a ser "rehén de 17 partidos".

Desde la reapertura de la Montaña de los Gatos del parque del Retiro, Almeida se ha mostrado convencido de que los socios del PSOE no permitirán una repetición electoral y ha criticado que Sánchez ya "haya dejado claro que está dispuesto a pactar con todo el mundo para ser presidente del Gobierno".

A Pedro Sánchez le cuestiona además que "no va a dejar gobernar a la lista más votada". "Va a ser el primer presidente del Gobierno que no es el más votado por los españoles. No hay precedentes", ha recalcado el 'popular'.

Tampoco hay precedentes "de un presidente del gobierno que, para no dejar gobernar a la lista más votada, vaya a pactar con 17 partidos distintos". Y se une "lo jamás pensado" en 2017, "con el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre, cuando seis años después Pedro Sánchez le iba a rendir honores al golpista Puigdemont para poder ser presidente del Gobierno".

"¿YOLANDA DÍAZ LE VA A PERMITIR QUE REPITA LAS ELECCIONES?"

Almeida está convencido de que esto es lo que pasará porque Sánchez "no depende exclusivamente de él sino de ERC, de Bildu y de Junts". "¿Estos tres partidos le van a dejar que repita las elecciones? ¿Cree que Yolanda Díaz le va a permitir que repita las elecciones? ¿Se van a arriesgar a que el Pedro Sánchez más débil, en términos parlamentarios y que más cesiones va a tener que hacer, se vaya a arriesgar a unas nuevas elecciones?", ha planteado.

"Pedro Sánchez es rehén de 17 partidos políticos que quieren que sea presidente del Gobierno porque va a ser extraordinariamente débil. Yolanda Díaz ya lo ha dicho, Arnaldo Otegi dijo en el colmo de los sarcasmos que él no iba a pedir nada por apoyarle", ha apuntado el alcalde.

Lo que interpreta de las palabras del líder de Bildu, "condenado por un delito terrorista", es que la investidura realmente no será gratis. "Ya sabemos quién es Arnaldo Otegi", ha apostillado. También ha recordado que ERC ya ha trasladado el apoyo a Sánchez, en definitiva, que "ni un solo (de los que le apoyarían en una investidura) va a permitir ir a unas nuevas elecciones".

"PEDRO SÁNCHEZ NO DEBERÍA TENER ESA SONRISA"

Almeida ha insistido en que le resulta "asombroso la naturalización que hace Pedro Sánchez de que, siendo el derrotado, está dispuesto a ir con 17 partidos distintos para ser presidente del Gobierno".

El socialista "está enormemente alegre por el resultado electoral", cuando el alcalde cree "que no es un buen resultado para nadie ni para España". "Pedro Sánchez no debería tener esa sonrisa", ha declarado, porque "que España dependa de un prófugo de la Justicia no es una buena noticia para nadie".

También ha cuestionado "esa alegría con la que Pedro Sánchez recibe un resultado electoral con el que ni siquiera ha ganado las elecciones generales y que le obliga a pactar con los 'bilduetarras', con los independentistas de ERC y con un prófugo de la Justicia".

En todo caso Almeida, que cerraba la lista del PP por Madrid, ha reconocido que los resultados "desde luego no han cumplido las expectativas" que tenían en su partido.

Martínez-Almeida ha reiterado que hay que reflexionar sobre que "la gobernabilidad de España dependa de tener que ir a Waterloo a rendir honores a Carles Puigdemont, como pretende hacer Pedro Sánchez y Yolanda Díaz". Del catalán ha reiterado que "es un prófugo y un delincuente que está en Waterloo desde hace cinco años porque dio un golpe de Estado".

"Lo cierto es que Pedro Sánchez va a tener que llegar a un acuerdo con ERC, con Bildu, con Junts, tres partidos que tienen un denominador común, que no creen en la España constitucional", ha subrayado.

PP Y PSOE, PARTIDOS DE ESTADO

Con respecto a su partido, Martínez-Almeida tiene claro que lo que van a hacer es "seguir trabajando para aunar voluntades y por el mejor futuro de España". También ha defendido, como ha apuntado siempre invitando a revisar la hemeroteca, "que España se debería sustentar sobre los grandes partidos de Estado, como son el PSOE y el PP".

"A partir de ahí las cuestiones de Estado se tratan entre partidos de Estado y que estoy seguro de que una infinita mayoría de españoles agradecerían tener ese sentido pero eso es imposible con Pedro Sánchez", ha lamentado.

Al presidente del Gobierno en funciones le ha reprochado "que se negara a firmar un acuerdo tan sencillo como que gobernara la lista mal votada". Incluso le ha afeado que ni diera la enhorabuena al candidato del partido más votado, Alberto Núñez Feijóo, cuando es una cuestión de "mera cortesía".

"Es que nos hemos acostumbrado a Pedro Sánchez pero es una cuestión de cortesía felicitar y dar la enhorabuena al partido más votado", ha lanzado, después de apuntar que cuando en 2019 Manuela Carmena consiguió con Más Madrid ser la lista más votada, él lo primero que hizo fue darle la enhorabuena "porque obtuvo un gran resultado electoral".