Almeida asegura que el cambio de sede "no significa que el PP se arrepienta de su historia ni de sus gobiernos" - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que el cambio de sede de la formación, hasta ahora en la emblemática Génova 13, "no significa" que los 'populares' "se arrepientan de su historia ni de sus gobiernos".

Así lo ha trasladado el también regidor madrileño tras la presentación del proyecto de cubrición de la M-30 a su paso por el estadio Vicente Calderón. Para Almeida este cambio de sede es "una decisión razonable" teniendo en cuenta "los ataques que hay en curso y que ha sufrido el PP".

Según ha explicado, este cambio de sede "pretende transmitir un mensaje, que dice tolerancia cero con cualquier comportamiento", y ha añadido que "también es importante el simbolismo en política".

"Que no entiendan que nos arrepentimos de nuestra historia, ni de nuestros gobiernos; es condenable cualquier comportamiento, pero no hablamos de eso con el cambio de sede, no renunciamos a nuestra historia política ni al bagaje de gestión que hemos hecho", ha añadido a continuación.

Por ello, Martínez-Almeida ve esta decisión como una "demostración" de que el PP no tiene "ningún problema en ese sentido en luchar contra la corrupción".

Ha reconocido que el resultado del PP en las elecciones catalanas fue "muy malo", si bien ha pedido "no quedarse solo en la crítica, sino también ahondar en la implementación de medidas". Por otra parte, ha vuelto a reiterar que "no caben tres fuerzas en el marco de centro derecha", por lo que se debe ir hacia "marcos de unidad". "Y lo hacemos nosotros o nos obligarán los votantes", ha concluido.