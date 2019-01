Almeida asegura que Carmena tiene olvidados a los distritos del sur, con más suciedad y contaminación que Centro

Publicado 22/01/2019 15:07:27 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este martes contra el "abandono al que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, somete a la zona de Plaza Elíptica" y a los distritos del sur, con más suciedad y contaminación que el resto.

"Hemos querido visitar la Plaza Elíptica porque es el epicentro de las políticas fracasadas de Manuela Carmena y de todas sus grandes mentiras. En primer lugar, la mentira de que venía a reequilibrar los distritos del sur, que están abandonados y sin las inversiones necesarias. En segundo lugar, la mentira de que venían a luchar contra la contaminación y a mejorar la calidad del aire", ha expresado.

Así, ha indicado que "la estación de Plaza Elíptica es la que peores índices de calidad del aire da en toda la ciudad de Madrid". "La pregunta es ¿qué ha hecho Manuela Carmena por mejorar la calidad del aire en Carabanchel? Ya sabemos lo que ha hecho en el distrito Centro, ya sabemos los ciudadanos de Madrid a los que privilegia", ha lanzado.

Y es que, Almeida considera que Carmena no ha hecho "nada" por "cortar la contaminación" en el sur, y por eso "se siguen dando los peores índices de contaminación". "Almeida también ha denunciado un estado lamentable de suciedad y de abandono" y "el disparate de los carriles bici que lo único que hacen es obstaculizar la movilidad y a más atascos, más contaminación".

"Se empeñaron en hacer un carril bici en la avenida de Oporto y ninguno de los vecinos a los que he preguntado ha visto jamás pasar a un ciclista, pero, eso sí, obstaculiza gravemente la circulación", ha lanzado.

El portavoz popular ha añadido que "Manuela Carmena no vino a resolver los problemas de los madrileños, vino a resolver sus problemas y los de sus concejales". "Que no dude Manuela Carmena, que le mintió una vez al Sur de Madrid y que el sur de Madrid le devolverá con creces esa mentira en las urnas transmitiéndole el mensaje claro de que ya no quieren más engaños, sino que lo que quieren son soluciones", ha concluido.