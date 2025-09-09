Almeida asegura que su futuro "es Madrid" y defiende, "en lenguaje 'cholista', ir partido a partido" por los madrileños

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que su futuro "es Madrid, sin duda", y ha defendido "en lenguaje 'cholista'" (en alusión al entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone) "ir partido a partido" pensando en los madrileños, no en él.

"Lo que yo pretendía decir es que hay que pensar antes en el futuro de los madrileños que en mi futuro", ha aclarado en una entrevista en 'Onda Madrid, recogida por Europa Press, tras unas declaraciones realizadas en 'El Mundo' a finales de agosto.

Martínez-Almeida ha resaltado que "todo tiene sus tiempos", para recordar que, por ejemplo, la candidaturas se proclamaron en enero de 2019, cuando las elecciones eran en mayo, mismos plazos que se dieron en 2023.

"Lo que quiero decir es que no voy a hablar de mí antes que hablar de los madrileños. Eso es lo que toca", ha resumido. "Todo tiene sus tiempos y anticipar lo que tiene que pasar o lo que previsiblemente va a pasar es desviarse. En el lenguaje 'cholista' es decir que aquí hay que ir partido a partido y el partido es para los madrileños, no para mí", ha continuado.

Preguntado directamente si se ve como futuro ministro de Justicia, el alcalde y también abogado del Estado ha contestado que su futuro "es Madrid, sin duda".