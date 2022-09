Almeida asegura que Ley de Residuos deja "poco margen" pero que ordenanza de Limpieza "cuantificará casos distintos"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que la Ley de Residuos del Gobierno central deja "poco margen", si bien ha defendido a continuación que en la ordenanza de Limpieza, ahora en proceso de tramitación, se tratará de "cuantificar casos distintos".

"Me ha sorprendido la multa. La ley de Residuos del Gobierno de España deja poco margen porque es infracción grave o muy grave, pero en la ordenanza de Limpieza vamos a tratar de cuantificar los distintos casos que se puedan producir", ha manifestado ante los medios de comunicación desde el Palacio de Cibeles.

Así se ha referido el regidor a la multa de 2.000 euros impuesta a una vecina de Madrid por depositar una caja de cartón de grandes dimensiones al lado de un contenedor, tal y como informa 'El País'.

"No quiere decir en mi opinión que por dejar un cartón en la calle haya que multar por dos mil euros. Estamos tramitando la nueva ordenanza de Limpieza y habrá que ver cuáles son los criterios de sanción y las cuantías. En mi opinión una multa de dos mil euros no se compadece con dejar un cartón en la calle si no con que haya un volumen de cartón importante por parte de comercio, empresa... son los que tienen mayor cantidad de cartón", ha puntualizado.