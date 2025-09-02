Almeida asegura que se reinstalará la placa a Largo Caballero pero pregunta a MM si no hay problemas más importantes

Archivo - Placa dañada retirada de la antigua fachada de la vivienda donde residió el que fuera presidente de la II República Francisco Largo Caballero - UGT - Archivo

"La placa estará, por supuesto, porque cumpliremos la sentencia, pero Más Madrid parece un tanto perdido en estos momentos", considera

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se reinstalará la placa a Francisco Largo Caballero en la fachada de la Junta de Chamberí, cumpliendo las sentencias, pero ha preguntado a Más Madrid si no creen que hay problemas más importantes en la ciudad.

Lo ha hecho desde Orcasitas (Usera), después de que el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, haya tildado de "insostenible" la "actitud" que tiene el Gobierno municipal con la placa de Largo Caballero, para volver a exigir una visita a las dependencias municipales donde se encuentra.

"Nosotros acatamos las sentencias y vamos a cumplirlas", ha asegurado el primer edil, para poner el foco en los "muchos problemas en esta ciudad que afectan en el día a día de los madrileños", por lo que ha cuestionado que el principal grupo de la oposición ponga "en el centro del debate la placa de Largo Caballero y el cumplimiento de una resolución judicial". "¿De verdad creen que los madrileños hoy se van a ir a la cama más contentos al saber si la placa de Largo Caballero va a estar esta semana o va a estar la siguiente?", se ha preguntado.

EL PROYECTO DE MÁS MADRID ES LA FOTO CON BILDU

Eso le lleva a preguntarse "cuál es el proyecto político de Más Madrid" y que cree que "se resume en la foto reuniéndose con Bildu". "Algún día nos explicarán a los madrileños qué tiene que hablar Más Madrid con Bildu en el País Vasco. A lo mejor hablan tanto de la placa de Largo Caballero para no decirnos por qué la reunión con Bildu", ha lanzado.

El alcalde, en todo caso, ha asegurado que "se va a ejecutar esa sentencia, con una placa que va a ser objeto de restauración por parte del Ayuntamiento de Madrid". "La placa estará, por supuesto, porque cumpliremos la sentencia, pero Más Madrid parece un tanto perdido en estos momentos", ha declarado.

NULIDAD DEL ACUERDO PLENARIO

En julio, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 29 de septiembre de 2020 por el que se retiraba de la ciudad los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, además de la placa situada en la Plaza de Chamberí dedicada al primero.

En varias resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, la Sala Tercera del Supremo desestimó los recursos de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y de Vox contra sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Dichas resoluciones ratificaron el acuerdo del Consistorio que acordaba la retirada de los nombres de la avenida Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, así como la placa situada en la Plaza de Chamberí dedicada a Francisco Largo Caballero.

También se acordaba instar a la retirada de las estatuas erigidas en Nuevos Ministerios en su memoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica. El TSJ de Madrid ratificó a su vez pronunciamientos de juzgados de lo Contencioso, que estimaron recursos de UGT y el PSOE respectivamente.