Almeida avanza que 2026 será el año de la vivienda, de los barrios y de la culminación de la transformación urbana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que 2026 será el año de la vivienda, de forma que "se construya de forma masiva en los próximos años", consolidando la capital como "la primera ciudad en capacidad de construcción de vivienda asequible de España y Europa", la de los barrios, con la presentación en enero de la Estrategia del Sur, y la de la culminación del "gran proceso de transformación urbana desde Madrid Río" porque el año que viene estará concluido el soterramiento de la A-5 y Castellana y el cubrimiento de Ventas.

Almeida ha hecho balance del año 2025 desde la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha dedicado sus primeras palabras a agradecer a la ciudadanía por su "paciencia y comprensión" ante el conjunto de obras de transformación urbana. "Esta ciudad no sería nada posible de todo lo que estamos consiguiendo y todo lo que estamos haciendo si no fuera por cada uno de esos 3.540.000 madrileños que vivimos en esta ciudad", ha agradecido.

El alcalde tiene claro que 2025 "ha sido un año intenso, de trabajo duro y que permite culminar los objetivos que se plantearon en esta legislatura", con "una inversión histórica en vivienda, en políticas sociales, en seguridad y en transformación urbana".

