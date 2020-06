Almeida avanza "marco más adecuado" y consensuado para que el Ayuntamiento "asuma su responsabilidad" con las comidas

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado un "marco más adecuado" y consensuado con el resto de grupos políticos en las mesas por el futuro de la ciudad para que el Ayuntamiento "asuma la responsabilidad que le corresponde" en el reparto solidario de comidas.

Tras agradecer la labor de las asociaciones y desde las cocinas solidarias del Mirador del Aeródromo de Cuatro Vientos, donde se reparten más de 2.000 comidas, el primer edil ha remarcado que ésta es "una responsabilidad que tiene que asumir el Ayuntamiento".

"Estamos preparando en estos momentos un marco más adecuado, en el que coincidimos sustancialmente todos los grupos municipales, a los que agradezco la colaboración para dar una solución definitiva", ha trasladado el regidor. Almeida ha señalado que tiene que seguir la colaboración con asociaciones y entidades, a las que están muy agradecidos, pero el Ayuntamiento debe asumir la "responsabilidad que le corresponde".

Ese marco ya ha sido trasladado a la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en una reciente reunión. Preguntado sobre si confían en ellos asociaciones como la de Vecinos de Aluche, el primer edil ha reiterado su "mano tendida" y ha reiterado la petición para que les faciliten los datos de las personas a las que ayudan para ser cubiertas con servicios municipales.

Esto le ha llevado a coincidir con el planteamiento presentado por los alcaldes socialistas de Vigo y Valladolid, Abel Caballero y Óscar Puente, respectivamente, en el Comité Federal del PSOE reclamando al secretario general, Pedro Sánchez, que los ayuntamientos puedan emplear su remanente y disponer de una financiación adecuada.

"No podemos esperar un día más y la respuesta de (Sánchez) no puede ser que no es el foro adecuado", ha asegurado Almeida, que ha cargado contra la "insensibilidad del Gobierno de la Nación".