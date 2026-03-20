Almeida, con calcetines desparejados, aboga por la inclusión social, laboral y escolar ante el Día del Síndrome de Down - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con calcetines desparejados, ha abogado por la inclusión escolar, social y laboral de las personas con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Almeida ha recibido en el Palacio de Cibeles a representantes de la Fundación Down Madrid y a varias personas afectadas por la trisomía en el cromosoma 21, origen de la alteración. El encuentro se ha celebrado en el contexto del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra anualmente el 21 de marzo.

El regidor ha conversado con la directora de Down Madrid, Elena Escalona, así como con varios jóvenes con discapacidad intelectual, a los que les ha trasladado el compromiso del Gobierno municipal con la plena inclusión y la igualdad de oportunidades.