Almeida califica de "invaluable" el retorno para Madrid que en términos de imagen tiene la final de la NFL

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "invaluable" el retorno para la ciudad que en términos de imagen tendrá la final de la NFL de este domingo en el estadio Santiago Bernabéu que enfrentará a los Miami Dolphins con los Washington Commanders.

Almeida ha descubierto los dos grandes cascos de fútbol americano que presidirán la Plaza de Cibeles hasta el domingo. Incluso se ha pobrado un casco, ha posado con la mascota de su equipo, los Dolphins, y se ha atrevido con varios lanzamientos de balón al público, entre ellos seguidores de ambos equipos.

Él animará a los Miami Dolphins el domingo. "Yo me mojo y no tengo ningún problema en decir mis preferencias deportivas. Tuve la oportunidad en un viaje a Miami de estar en el estadio de los Dolphins, de ver el equipo, de estar en todas las instalaciones y desde ese momento pues voy con los Dolphins, aunque tampoco tengo demasiado conocimiento acerca de esto", ha reconocido. Sí sabe que "los Dolphins hicieron la temporada perfecta, en la que no han perdido ningún partido".

Para conocer el retorno económico del partido habrá que esperar pero sí ha querido destacar el retorno indirecto en términos de imagen, que resulta "casi invaluable ser el escaparate a lo largo de todo este fin de semana de una de las mayores competiciones deportivas que hay en el mundo". El Ayuntamiento no ha obviado el peso del turismo americano, con una estancia media de cuatro o cinco días y con un poder adquisitivo alto. "Es un mercado y un segmento que a esta ciudad le interesa", ha reconocido el primer edil.

Martínez-Almeida ha afirmado que la cita deportiva del domingo hace "especial ilusión a la ciudad de Madrid". "Son muy pocas las ciudades en el mundo y especialmente en Europa que han podido acoger partidos de la NFL y por eso creo que es una oportunidad para todos los madrileños, para los que nos visiten, de disfrutar estos días de lo que supone este partido", ha indicado.

Pero la final de la NFL en Madrid no sólo es el partido del domingo sino todas las acciones que se están llevando a cabo alrededor, como las 'fanzones', como la de los Dolphins en Plaza de España. Ahí incluso cualquier interesado puede aprender a lanzar el balón y otras iniciativas para "conocer un poco mejor una de las grandísimas competiciones deportivas que hay en el mundo", al tiempo que "también es una oportunidad para que esa competición deportiva conozca una ciudad maravillosa como es Madrid, que se está volcando con este evento".

"NO ES FÁCIL QUE TE ELIJA LA NFL"

"Es una ventana de Madrid hacia el mundo", ha asegurado, para subrayar que "no es fácil que te elija la NFL" para sus encuentros, algo que sólo pueden decir "muy pocas ciudades". "La NFL quiso venir a Madrid y Madrid la recibe con los brazos abiertos y con la ilusión de saber que el domingo se disputará este partido", ha declarado el alcalde a la prensa.

En todo caso, el alcalde tiene claro que "a la afición del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Rayo, o del Rayo, del Real Madrid y del Atlético de Madrid no tienen nada que enseñar" las aficiones americanas.

LA "CABALLEROSIDAD" DE LAS AFICIONES MADRILEÑAS

El primer edil madrileño ha hecho una defensa cerrada de las "grandísimas aficiones deportivas" de la ciudad y ha puesto como ejemplo "dos finales de Copa Europa con final trágico para algunos, y las dos aficiones dieron un ejemplo de deportividad y de caballerosidad".

"Y en eso consiste esta ciudad, en que somos apasionados absolutamente, los que somos abonados de cualquiera de los equipos de Madrid vamos con nuestros colores y animamos lo que sea necesario, pero al mismo tiempo somos caballeros", ha descrito. "Creo que los aficionados madrileños podemos también enseñarles a los aficionados estadounidenses cómo animar, especialmente en el Estadio Metropolitano", ha bromeado mostrando su corazón 'colchonero'.

Preguntado si el siguiente partido de la NFL será en el Metropolitano, el alcalde ha contestado que "eso habrá que verlo" pero que "desde luego los Dolphins están como locos con el Metropolitano".

"Eso es lo que a mí me llega, que están como locos con el Estadio y con las instalaciones que ha puesto a su disposición el Atlético de Madrid", se ha despedido.