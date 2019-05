Almeida carga contra la "chulería" de La Ingobernable y asegura que estos serán "sus últimos días" en el edificio

Publicado 12/05/2019 13:57:30 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Consistorio de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este domingo contra la "chulería" de los integrante del Centro Social La Ingobernable, que ayer celebraron dos años de okupación del edificio de la calle Gobernador 39, y les ha invitado a "apurar sus últimos días" en el edificio, pues cuando llegue a la Alcaldía, serán desalojados.

"Que apure La Ingobernable los últimos días que le quedan en este edificio; que los apure, porque son los últimos días que van a disfrutar de un inmueble a costa y por la cara de todos los madrileños", ha lanzado a las puertas de la Plaza Mayor.

Almeida ha reiterado que su Gobierno municipal tendrá "tolerancia cero con la okupación ilegal, con la Ingobernable, con aquellos que quieren vivir a costa de los impuestos de los madrileños", pues "no puede ser que esta ciudad permita que un colectivo okupa, que por la cara lleva dos años en un edificio de titularidad municipal, encima se enseñoree y encima festeje".

Considera el candidato 'popular' que La Ingobernable "no tiene nada que festejar", pues "no pueden festejar absolutamente nada los okupas ilegales". "Creo que estamos empezando a dar por sentado conductas que no tendrían que tener cabida en la ciudad de Madrid; a mí sí me escandaliza que un colectivo de okupas lleve viviendo dos años de los madrileños", ha criticado.

Además, ante la "chulería de encima hacer un festejo por los dos años", Almeida ha cargado contra el "mutis por el foro" del Gobierno municipal. "Cuando decimos que Madrid tiene conductas incívicas, un ejemplo palmario es que La Ingobernable celebra dos años de okupación. Hasta ahí podíamos llegar. Ya está bien", ha lanzado.