Almeida censura el "mercadeo" de Sánchez con los independentistas y reclama elecciones para "dar voz a los españoles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la concentración contra la corrupción del Gobierno convocada por el PP, en el Templo de Debod, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado el "mercadeo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas y ha exigido convocar elecciones generales para "dar voz a los españoles".

Lo ha expresado este martes antes de asistir al desayuno informativo del diario 'La Razón', protagonizado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de que Sánchez haya anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts.

"Es una modo de supervivencia. Cuando toda España estamos asombrados por lo que estamos escuchando tanto de (José Luis) Ábalos como de Koldo (García), es un insulto pretender ahora que mediante un real decreto ley, que es una burla a la Constitución, pueda tratar de aprovechar o solucionar su situación", ha criticado.

Asimismo, Almeida ha exigido al jefe del Ejecutivo que dijera a los españoles "si es cierto que Begoña Gómez pudo percibir un millón de euros o si es cierto que le dio la orden a Ábalos de ir a ver a Delcy (Rodríguez)". Ha pedido que "no dé más excusas a los españoles", que explique "verdaderamente cuáles eran las relaciones" y que "dé la cara".

"Y que al mismo tiempo, en la medida de lo posible, convoque elecciones porque yo creo que los españoles tenemos el derecho y nos merecemos a decidir por nosotros mismos. No podemos seguir en el mercadeo y en la subasta continua en la que se ha instalado Pedro Sánchez. Yo creo que lo razonable, lo democrático y lo higiénico en el momento que vivimos en España es que la voz sea la de los españoles y no la de Puigdemont, Otegi, Koldo o Ábalos", ha zanjado.