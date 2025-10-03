Archivo - Vecinos contra el hostel de Parque de las Avenidas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "cerraría hoy mismo" el hostel de las Avenidas pero existen plazos administrativos que no pueden ignorarse.

Desde la Puerta del Sol, Almeida ha dado contestación a la vecindad de Parque de las Avenidas molesta por que el hostel no haya echado el cierre en estos momentos.

El Ayuntamiento de Madrid dictó este lunes orden de cese de actividad contra el hostel del número 9 de la calle Baviera después de que el viernes anterior la Policía Municipal girara visita de inspección levantando acta por la actividad que allí se estaba prestando, para la que no tenía del título habilitante necesario.

"Nosotros ya hemos dictado y hemos notificado esa orden. Lo que pasa es que hay unos planes administrativos que no podemos obviar y que tampoco tenemos la capacidad de acortar. Yo les puedo decir a los vecinos que si fuera por mí hoy mismo estaría cerrado ese hostel", ha declarado Almeida, que ha insistido en que "desde el punto de vista de la legalidad, el ordenamiento jurídico establece unas medidas de plazos que no se pueden ignorar".

La actividad podrá reanudarse una vez que se obtenga la licencia, un trámite que ahora mismo se encuentra en el pleno proceso administrativo. El Ayuntamiento dio trámite de audiencia a los vecinos que han alegado observaciones en relación a esa licencia "y se procederá a llevar a cabo la inspección de que se cumple con el proyecto ejecutado, el que corresponde".

Si es así, el Consistorio tendrá que dar la licencia para "desarrollar la actividad de hostel y no la actividad dotacional de acogida de inmigrantes". En ese caso se daría traslado a la Comunidad de Madrid, "que es quien tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones de hostel en cada uno de los lugares".

ALMEIDA LES EXIGE QUE NO SE UBIQUEN EN "SITUACIÓN DE REBELDÍA"

También desde la A-5 el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los propietarios del hostel que no se sigan colocando en una situación de rebeldía" una vez que no tienen la licencia correspondiente porque, de hacerlo, obligaría al Ayuntamiento a "adoptar acciones mayores" en forma de clausura.

"Vamos a ser contundentes con ese hostel. Si no tiene licencia se da la orden de cese de actividades. Si ese hostel pretende una actividad diferente de la que tiene que tener autorizada, también procederemos de inmediato, que no piense que va a poder dedicarlo a alojamiento de acuerdo con organizaciones de inmigrantes", ha advertido Almeida.