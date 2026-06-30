Almeida cierre el último Pleno del Estado de la Ciudad con lluvia de anuncios, desde operación Campamento al Capricho

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desvelado una batería de anuncios durante su intervención en el Pleno del Estado de la Ciudad, el último del año al no celebrarse este tipo de sesiones extraordinarias en años electorales:

-Aprobación del proyecto de urbanización de Campamento.

-El Ayuntamiento de Madrid publicará en las próximas semanas los pliegos de concesión por concurso del Parque de Atracciones --los actuales datan de 1967 y el operador desde entonces ha sido Parques Reunidos-- y priorizará la oferta que incluya la modernización de las instalaciones y nuevas atracciones.

-La ciudad de Madrid, a través del Plan Estratégico Municipal, modificará y simplificará la actual clasificación de usos del suelo que pasará de cuatro categorías a tres, residencial, dotacional y productivo.

-El nuevo edificio del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (CISEM), con protección máxima del tipo 'Cinco Escudos' y bunkerización de sus zonas críticas, comenzará a constuirse en Hortaleza en 2028.

-Samur-Protección Civil incorporará próximamente 99 ambulancias dotadas con ecógrafos con inteligencia artificial para facilitar diagnósticos.

-La Escuela Municipal de Talento Digital abrirá en el segundo semestre de este 2026 en tres sedes repartidaas entre San Blas-Canillejas (calle Amposta), Barajas (avenida de Cantabria) y Retiro (avenida de Barcelona).

- El Consistorio habilita desde este miércoles 1 de julio una oficina virtual de nuevos desarrollos urbanísticos para impulsarlos y agilizar la puesta en valor del suelo, articulada a través de la web Madrid Crece.

-El histórico Palacio del Capricho adelanta su apertura a este otoño tras una musealización y rehabilitación de más de 9 millones de euros.

-Acuerdo con la asociación empresarial Marcas de Restauración para una campaña de concienciación y mejora en la limpieza en zonas de bares y restaurantes.

-Creación de la Oficina de Acompañamiento al Comerciante.

-Apertura de un nuevo Vivero de Empresas especializado en salud y biotecnología este año en el distrito de Hortaleza.

-Próxima instalación de la colección Pérez Simón en Serrería Belga y licitación del auditorio del parque Juan Carlos I.

-Puesta en marcha del Gemelo Digital en 2027 que replicará el conjunto de la ciudad y permitirá simular los efectos de las obras, eventos o planes de emergencia.

-Digitalización de todos los trámites del padrón.