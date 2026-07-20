Almeida coloca la segunda estrella en el bus de la EMT vinilado en apoyo a la Selección tras ganar el Mundial

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, coloca la segunda estrella sobre el escudo de la Selección en el bus de la EMT dedicado a su victoria en la final del Mundial 2026. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha colocado este lunes la segunda estrella --que representa la consecución del segundo Mundial de Fútbol para España-- en el autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) especialmente vinilado para felicitar a la selección española por su victoria en la final de la Copa del Mundo este domingo.

Asimismo, Almeida ha presentado el vehículo conmemorativo que recorre las calles de Madrid desde el inicio del Mundial en la línea 27 (Embajadores-Plaza de Castilla) y que incorpora desde este lunes un mensaje de felicitación a los campeones del mundo y la segunda estrella sobre el escudo de la selección nacional.

"Hemos venido aquí, a las cocheras de la EMT, para colocar la segunda estrella en los vinilos de los autobuses de la EMT, que hasta ahora iban con una estrella, lógicamente. Ahora tienen que ir con la segunda estrella y por eso lo hemos hecho, pero también para decirle a los madrileños que la mejor forma de moverse hoy por Madrid otra vez es el transporte público", ha señalado en declaraciones a los medios en referencia a los actos de celebración programados para la tarde de este lunes.

Además, para conmemorar este triunfo, los autobuses de EMT Madrid que cubren las principales líneas de la ciudad lucen la bandera de España. Por su parte, las pantallas interiores difunden un vídeo oficial de la Real Federación Española de Fútbol que homenajea la conquista del título mundial.

Con esta acción especial, EMT Madrid busca reafirmar "su compromiso con la ciudad y con los acontecimientos que marcan su historia reciente, en este caso, acompañando a los madrileños en la celebración de un triunfo que permanecerá en el recuerdo de todos durante mucho tiempo".

La compañía municipal ya celebró la victoria de España en la pasada Eurocopa 2024 con un homenaje especial al combinado nacional y sus jugadores, que consistió en un autobús articulado de la línea 34 que circuló con un vinilado exterior dedicado a los campeones y los nombres y los dorsales de cada uno de ellos en su interior, en los asientos del vehículo. Además, al día siguiente de la victoria, toda la flota municipal lució la bandera nacional y las pantallas interiores de los autobuses difundieron un mensaje para celebrar este triunfo.