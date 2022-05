Almeida comparece hoy en comisión de investigación para decir "lo mismo que el primer día, la verdad"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que comparecerá en la comisión de investigación a las 16 horas para decir "lo mismo que el primer día, la verdad" sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Diré lo mismo que dije desde el primer día. He dicho la verdad, la oposición lo sabe. Ya sabe que no hubo ningún encargo, que no se pagó dinero público, ni quedó acreditado algún tipo de gestión para esa información y que no hay responsabilidad alguna", ha trasladado a los periodistas tras votar a Díaz Ayuso como la próxima presidenta de los 'populares' madrileños.

Por su parte, quien fuera director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, no ha acudido a la comisión de investigación. Los grupos políticos apuntaban la semana pasada a que Carromero, una de las columnas vertebrales de la comisión de investigación, podía comparecer este 9 de mayo, en la última sesión formal, después de haber rehusado hacerlo en la fecha inicialmente convocada.

Lo hizo entonces alegando problemas de agenda pero se abrió a comparecer en otra fecha, situación similar a la manifestada por la delegada del Gobierno, Mercedes González, que finalmente lo hizo el pasado viernes.

Sin embargo, en el orden del día de la sesión de este lunes, Carromero aparecía en el epígrafe de los "comparecientes citados en debida forma que no han confirmado su intención de asistir en el momento de realizarse la convocatoria".

Una resolución del presidente de la comisión, Santiago Saura (Cs), ha prorrogado la comisión hasta el 7 de junio. Es una prórroga procedimental dado que inicialmente las sesiones estaban previstas hasta la pasada semana pero finalmente se han ampliado hasta este lunes, 9 de mayo.

Inicialmente la comisión tendría una duración máxima de dos meses pudiéndose aprobar la ampliación de un mes más, "en atención a las circunstancias que se produzcan". Ahora los grupos municipales tienen de plazo hasta el 7 de junio para elaborar el dictamen final de la comisión.