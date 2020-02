Almeida confía en que la A5 esté soterrada antes de que finalice el mandato

Publicado 03/02/2020 12:04:19 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este lunes que espera que la A5 esté soterrada en un tramo de 3,8 kilómetros antes de que finalice el mandato después de que Hacienda haya publicado el anuncio previo del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste.

"No conviene no decir la verdad sobre los plazos, no estará para diciembre", ha señalado tras la presentación del Gastrofestival, donde ha señalado que espera que el proyecto de soterramiento de este tramo del Paseo de Extremadura.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha indicado que el anterior gobierno municipal "prometía muchas cosas, sacaba muchas pancartas, pero lo que no hacía desde luego era ejecutar ni los presupuestos ni los proyectos".

En contra, el actual gobierno municipal "gestiona". "Igual tiene menos titulares, saca menos pancartas, hace menos anuncios, pero va a cumplir, y eso es lo que estamos haciendo con la A5, algo que queremos sacar adelante lo antes posible", ha concluido.