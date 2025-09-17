Almeida confía en que la ciudad disfrute de "un primer respiro" ante las obras "en el mes de diciembre"

Archivo - Archivo.- Varios vehículos circulan por las obras de Parque Ventas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en que la ciudad consiga "un primer respiro" ante el rosario de obras que se están acometiendo "en el mes de diciembre".

Lo ha indicado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, donde ha trasladado que su equipo "confía en que pueda haber un primer respiro en el mes de diciembre de este año", cuando se levanten "numerosas afecciones que hay tanto en obras de Metro en toda la zona de Delicias o donde ya se va a levantar en toda la zona del Santiago Bernabéu".

Confía también en esa fecha para los trabajos de cubrimiento del Arco Este de la M-30, cuando se trabajará única y exclusivamente por la noche disminuyendo la ocupación en ese ámbito.

También se ha referido a las obras de la A-5, que "van en el plazo y finalizará la ocupación de la superficie recuperándose para poder circular por los túneles en noviembre del año que viene".

"Y también confiamos que entre noviembre y diciembre del año que viene en Paseo de la Castellana Norte también se pueda circular ya por el subterráneo", ha indicado.