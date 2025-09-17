Almeida pide una "reevaluación de la movilidad" que condicionará el inicio de las obras del bulevar en Puerta de Alcalá

Archivo - Varias modelos durante el desfile de Madrid es Moda, en la Puerta de Alcalá - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido una "reevaluación de la movilidad" que condicionará el inicio de las obras del bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, trabajos que él mismo anunció en el Pleno del Estado de la Ciudad para esta misma semana.

"Para definir la fecha exacta he pedido que me hagan una reevaluación de la situación de la movilidad en la ciudad de Madrid", ha anunciado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

El regidor ha explicado que Adif ha pedido al Ayuntamiento ocupaciones adicionales en el marco de las obras de la estación de Atocha, una medida "justificada", en su opinión, porque es una iniciativa "realmente buena para Madrid y para el conjunto de España porque supone ampliar la playa de la estación".

"Considero que en términos de movilidad en estos momentos tenemos que ser especialmente cuidadosos y si tiene que empezar dos meses después o dos meses antes, mejor vamos a verlo en función de la situación de la movilidad en estos momentos en la ciudad de Madrid", ha alegado.